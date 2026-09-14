Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Historická meteobudka se musí posunout dál od silnice, opět je poškozená

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liberec památkově chráněnou třímetrovou meteorologickou budku, která stojí od konce 19. století u radnice, přesune zhruba o metr dál od silnice. Slibuje si od toho, že ji nebudou ničit projíždějící vozidla, řekla mluvčí radnice Jana Kodymová.
Historická meteobudka se musí posunout dál od silnice, opět je poškozená

Historická meteobudka se musí posunout dál od silnice, opět je poškozená

Zdroj: Luboš Vrabec
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Kriticky ohroženou láčkovku uvidí lidé. Botanická zahrada ji přesunula do expozice
Kriticky ohroženou láčkovku uvidí lidé. Botanická zahrada ji přesunula do expozice
K plánované výstavbě větrných elektráren bude v Bystré nad Jizerou referendum
K plánované výstavbě větrných elektráren bude v Bystré nad Jizerou referendum

O plánované výstavbě tří větrných elektráren, kterou připravuje společnost NOHO Energy, budou obyvatelé...

Závod středoškoláků do vrchu již po osmadvacáté. Vítěz stlačil čas pod 20 minut
Závod středoškoláků do vrchu již po osmadvacáté. Vítěz stlačil čas pod 20 minut

Již osmadvacátý ročník Závodu horských kol do vrchu pro žáky středních škol se konal ve čtvrtek 10. září....

Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci stoupl, mají dokonce náhradníky
Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci stoupl, mají dokonce náhradníky

Zájem o členství v okrskových volebních komisích v Liberci byl letos znatelně vyšší než v předchozích...

Jablonec na Spartu nestačil, na Letné prohrál 0:2
Jablonec na Spartu nestačil, na Letné prohrál 0:2

Jablonečtí fotbalisté se v osmém ligovém kole v duelu účastníků evropských pohárů postavili Spartě. A od...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.