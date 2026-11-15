Herec James Faulkner ostře o britské vládě: Rozmanitost je naše slabina!

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James Faulkner (79) se během návštěvy Prahy pořádně rozpovídal. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřel téma náboženství i politické situace ve Velké Británii. Nešetřil přitom kritikou tamní vlády. Překvapil také osobním přiznáním. Sám sebe označil za posledního oficiálního bastarda Anglie. Přiznání o vlastním původu
James Faulkner zavítal do Prahy na premiéru filmu Manipulation. V něm ztvárnil pražského arcibiskupa.
"Mám určité, i když spíše volné pouto k anglikánské církvi. Anglikánská církev je otevřená všem a plná lásky. Musím ale přiznat, že nejsem pokřtěný. Narodil jsem se mimo manželství. Jsem poslední oficiální bastard Anglie,“ prohlásil Faulkner pro Aplausin.cz. Ostrá kritika britské vlády
Následně se rozpovídal o současné situaci ve Spojeném království. Zaměřil se především na kulturní a náboženskou rozmanitost.
"Máme tam směsici náboženství. A po brexitu se tato rozmanitost ještě prohloubila. Já tomu říkám druhý brexit. Prvním brexitem byl podle mě Jindřich VIII. a zrušení klášterů, když se odtrhl od Říma, aby se mohl rozvést. To byl podle mého názoru první brexit," vysvětlil.
Zmínil i labouristickou vládu. Její pohled na rozmanitost britské společnosti totiž nesdílí. "Dnes jsme jako země velmi rozmanití. Labouristická vláda tvrdí, že právě v tom spočívá naše síla. Já s tím nesouhlasím. Podle mě je to naše slabina. Utrácíme příliš mnoho peněz za péči o lidi a nevěnujeme dost prostředků jiným věcem," uvedl herec.
Podle Faulknera má Británie problémy v oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti. "Nebyl to prezident Clinton, kdo řekl, že dvě nejdůležitější věci, které musí prezident zajistit, jsou, aby lidé měli práci a byli v bezpečí? Ani jedno z toho dnes ve Spojeném království podle mě neplatí," dodal. Má pevné názory
Faulkner si uvědomuje, že jeho názory nemusí všichni kolegové sdílet.
"Problém mé profese spočívá v tom, že se od lidí v ní očekává, že budou liberální a informovaní. Já patřím mezi herce, kteří mají poměrně dobrý přehled, ale možná nejsem tak liberální jako moji umělečtí kolegové," svěřil se herec. "Překvapilo mě, že se dnes zdravý rozum považuje za něco pravicového," poznamenal. Češi mu připomínají Británii jeho mládí
Přestože herec současnou situaci ve své rodné zemi kritizuje, na Českou republiku nedá dopustit.
"Pokud jde o chování, u Čechů vidím určitou podobnost s kulturou, ve které jsem sám vyrůstal. Sama jste zmínila, jak se kultura v Londýně změnila," dodal James Faulkner. Zdroj: Aplausin.cz