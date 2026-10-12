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Hackeři prolomili Pixel 10 a odnesli si přes 560 tisíc dolarů

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Přes 560 tisíc dolarů. Právě tolik si bezpečnostní výzkumníci odnesli za prolomení zcela aktualizovaného Pixelu 10. Na hackerské soutěži Pwn2Own však dopadl jeden telefon ještě...
Hackeři prolomili Pixel 10 a odnesli si přes 560 tisíc dolarů

Hackeři prolomili Pixel 10 a odnesli si přes 560 tisíc dolarů

Zdroj: Pwn2Own 2026, zdroj: SecNews
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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