Windows 11 26H2 je venku, ale nic nového v něm nenajdete. Většinu funkcí už máte v počítači, jen o tom nevíte

Zní to absurdně, ale přesně tak to funguje. Windows 11 verze 26H2 není klasický upgrade, při kterém se přeinstaluje velká část systému. Jde o takzvaný enablement package, tedy malý aktivační balíček, který zapne funkce, jejichž kód Microsoft postupně dodával do vašeho počítače prostřednictvím běžných měsíčních aktualizací. Tyto funkce už v systému byly, jen zůstávaly vypnuté. Jeden restart a máte „novou verzi“. Microsoft to sám
otevřeně popisuje: verze 24H2, 25H2 a 26H2 sdílejí stejnou servisní větev a značnou část systémového kódu. Rozdíl spočívá především v tom, které funkce jsou aktivní. Aktivační balíček místo velké instalace
Představte si hlavní vypínač v rozvodné skříni. Dráty jsou natažené, žárovky zašroubované, ale proud neteče. Přesně tak funguje KB5121794, enablement package pro verzi 26H2. Podle dostupných údajů má balíček zhruba 174 KB. Pro srovnání: běžná fotografie z mobilu může být stokrát větší.
Microsoft v
oficiálním materiálu ke sdílenému servisnímu modelu vysvětluje, proč tento přístup používá. Verze 24H2, 25H2 a 26H2 vycházejí ze společné servisní větve. Sdílejí opravy, bezpečnostní záplaty i základ pro testování. Nové funkce Microsoft dodává průběžně prostřednictvím měsíčních kumulativních aktualizací, ale některé z nich ponechává neaktivní. Roční aktualizace pak funguje jako „hlavní vypínač“: přepne systém na novou podporovanou verzi a aktivuje funkce, které byly dosud skryté.
Pro uživatele to znamená především méně čekání. Nemusí stahovat velký instalační balík ani absolvovat dlouhou instalaci. V ideálním případě stačí jeden restart a je hotovo.
Co přesně se zapíná
Když říkáme, že „nic nového“ nepřibývá, neznamená to, že se po instalaci vůbec nic nezmění. Znamená to, že část novinek už mohla být v systému přítomná, ale nebyla aktivní. Microsoft jako příklady funkcí, které 26H2 zpřístupňuje, uvádí:
Windows settings backup – automatické zálohování nastavení systému Taskbar actions – kontextové akce dostupné přímo z hlavního panelu pro konkrétní aplikace Úpravy Průzkumníka souborů – rychlejší domovská stránka a vylepšení pro firemní zařízení
V širším
přehledu novinek 26H2 Microsoft zmiňuje také přepracovanou nabídku Start, rozšířené možnosti hlavního panelu, vylepšené vyhledávání Windows Search nebo nové sloupce pro NPU ve Správci úloh. Některé z těchto funkcí přitom mohly být na zařízení dostupné ještě před instalací 26H2. Uživatelé, kteří měli zapnutou volbu „Získávat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“, tak mohli řadu novinek vyzkoušet už týdny nebo měsíce před oficiálním přechodem na novou verzi.
Samostatnou kapitolou jsou optimalizace výkonu. Pavan Davuluri v červenci 2026 popsal širší práci na efektivnějším využívání paměti, nižší latenci a rychlejším Průzkumníku souborů. Někteří uživatelé po přechodu na 26H2 hlásí nižší spotřebu RAM. Microsoft to ale neprezentuje jako jednu konkrétní funkci této verze; může jít spíše o výsledek průběžných optimalizací systému.
Proč to přesto má smysl instalovat
Pokud vám systém funguje a aktualizace se instalují bez problémů, nabízí se otázka: proč se vůbec obtěžovat? Odpověď je prostá: kvůli podpoře.
Verze Konec podpory (Home/Pro) 24H2 13. října 2026 25H2 12. října 2027 26H2 10. října 2028
Pro uživatele verze 24H2 je přechod naléhavý. Podpora této verze má skončit už 13. října 2026, tedy krátce po vydání 26H2. Po jejím ukončení už zařízení s touto verzí nebudou dostávat běžné bezpečnostní aktualizace. Uživatelé verze 25H2 mají čas do října 2027, ale přechodem na 26H2 si mohou podporu prodloužit až do října 2028.
Ověřit, jakou verzi Windows používáte, je snadné: otevřete Nastavení → Systém → O systému a vyhledejte sekci Specifikace Windows. Případně stiskněte Win+R, napište
a stiskněte Enter. U verze 26H2 by se mělo zobrazit číslo sestavení z řady 26300.
winver
Jak 26H2 získat a na co si dát pozor
V Česku platí stejný postupný způsob distribuce jako v ostatních zemích. Od 29. září 2026 se má 26H2 nabízet způsobilým zařízením prostřednictvím Windows Update. Aktualizaci mohou dostat dříve počítače, jejichž uživatelé mají zapnutou volbu pro získávání nejnovějších aktualizací v Nastavení → Windows Update. Kdo nechce čekat, může využít
Windows Update Assistant nebo oficiální stránku pro stažení Windows 11.
Počítejte ale s tím, že „vydáno“ neznamená „bez chyb“. Microsoft u 26H2 eviduje známé problémy, mimo jiné potíže se zařízeními USB Audio Class 1.0 a komplikace s načítáním plochy po přihlášení v některých virtualizačních scénářích. Pokud používáte starší USB zvukovou kartu nebo jiné zařízení závislé na tomto standardu, vyplatí se ověřit aktuální stav kompatibility a případně s aktualizací počkat na opravu.
Ještě jedna věc, která může mást: pokud narazíte na označení 26H1, jde o samostatnou větev určenou pro vybraná nová zařízení z počátku roku 2026. Není to totéž co 26H2 ani běžná aktualizace určená pro stávající počítače.
Windows 11 26H2 je podle nás jednou z nejméně dramatických „velkých aktualizací“ v historii Windows. A právě to může být její největší výhodou: přechod má proběhnout rychle, bez rozsáhlé instalace a bez zbytečných překvapení. Pokud vám aktualizace nabídne novou podporovanou verzi, jeden restart za delší období bezpečnostní podpory je rozumná investice.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda