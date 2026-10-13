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Windows 11 26H2 je venku, ale nic nového v něm nenajdete. Většinu funkcí už máte v počítači, jen o tom nevíte

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Microsoft 29. září 2026 vydal Windows 11 26H2. Celý „velký roční update“ má necelých 174 KB, zbytek už dávno sedí ve vašem systému.
Windows 11, počítač, nabídka Start

Windows 11, počítač, nabídka Start

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:58

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