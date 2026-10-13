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Neviditelný jablečný koláč: Hit z Francie klame tím, jak vypadá. A příprava je hračka

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Pojďte si společně s námi upéct neviditelný koláč! Neuvěřitelně vláčný dezert, který si během několika dnů získal tisíce fanoušků a stal se hitem internetu.
neviditelný jablečný koláč s mandlemi

neviditelný jablečný koláč s mandlemi

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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