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GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?

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Dennívýzva
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PC hráči na chvíli dostali naději, že se ke GTA 6 dostanou přes cloud bez čekání na vlastní verzi. Radost ale vydržela jen krátce. Microsoft popřel část zpráv o dohodě s Rockstarem.
GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?

GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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