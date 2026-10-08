GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
GTA 6 dostane cloudové hraní na Xboxu. Bude možné ho tímto způsobem hrát na PC?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.10.2026 01:00
Umělá inteligence dokáže reagovat na okolí stále přirozeněji. Nová studie LMU ale ukazuje, že ani dokonale...
Texty z ChatGPT dostanou v Evropské unii neviditelný vodoznak. OpenAI začne během několika týdnů nasazovat...
Sci-fi Den, kdy se zastavila Země slaví 75 let. Klaatu a robot Gort přitom nepřiletěli Zemi dobýt. Robert...
Doom už běžel na kalkulačkách, bankomatech i nejrůznější elektronice. Lukas Vogel teď zašel ještě dál....
Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...Všechny články tohoto autora →