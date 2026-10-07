Padesát let organizoval charitativní zápasy a spojoval celebrity s fotbalem. Manchesterský Šéf zemřel na dovolené v Portugalsku

Zpráva se mezi fotbalisty severozápadní Anglie rozšířila na začátku října 2026. Lokální web Manchester Football ji zveřejnil 5. října, o den později další britské servery dodaly, že Steenson zemřel „minulý týden“ poté, co onemocněl během dovolené v Portugalsku. Přesné datum ani místo zveřejněny nebyly a o nehodě či diagnóze zdroje nemluví. Muž, kterému celý region říkal šéf, přitom nikdy nevedl Manchester United ani City. Přezdívku „The Gaffer“, jak Angličané familiárně oslovují trenéra nebo vedoucího party, si vysloužil jinak: jako kapitán na neprofesionálních trávnících a později jako člověk, který dokázal na jedno hřiště dostat herce ze seriálu Coronation Street, mistry Anglie i starostu Manchesteru.
Kapitán, na kterého se v Hyde nezapomíná
Steensonova hráčská cesta začala koncem 60. let v Salford Amateurs. V roce 1972 podepsal smlouvu s Mossley, o rok později se tam vrátil a podle klubového archivu za něj odehrál 133 zápasů se čtyřmi góly. Jeho skutečným domovem se ale od roku 1975 stal Hyde United.
Za klub z Tamesidu nastoupil do konce sezony 1983/84 ke 276 utkáním. V ročníku 1977/78 ho fanoušci zvolili hráčem roku, v sezoně 1981/82 vedl jako kapitán tým, který v Cheshire League získal treble, a podílel se na návratu Hyde do Northern Premier League. Klub ho po jeho smrti zařadil mezi své největší kapitány a popsal ho jako „rozeného vůdce a organizátora“. Po odchodu z Hyde se ještě vrátil do Mossley jako asistent trenéra a krátce i jako hrající manažer.
Nejpodrobnější profil přinesl web Manchester Football, kde na něj vzpomínají bývalí spoluhráči včetně George Oghaniho a Mickyho Haughtona.
Od Piccadilly Attackers k televizním hvězdám
Druhý život začal v roce 1983. Podle rozhlasového moderátora Mikea Sweeneyho tehdy Steenson převzal tým The Piccadilly Attackers, z něhož postupně vyrostli All Stars a později Jet2 TV Allstars. Princip zůstal celá desetiletí stejný: televizní a rozhlasové tváře, bývalí profesionálové a místní osobnosti v jednom dresu, výtěžek pro konkrétní dobrou věc.
Seznam jmen, která se v jeho sestavách objevila, by vystačil na slušný galavečer. Alan Halsall, Andy Whyment a Chris Bisson ze seriálů, Phil Middlemiss, bývalý obránce United Denis Irwin, Liam Dickinson, Rhodri Giggs nebo právě Oghani. Ten v posmrtné vzpomínce připomněl, že Steenson dokázal do svých týmů přivést i Andyho Burnhama, herce Ralpha Littlea, Paula Scholese, Petera Reida či Asu Hartforda.
Reakce po jeho smrti vyzněly podobně. Halsall, Whyment, Middlemiss, Sweeney i bývalý hráč West Bromwiche Len Cantello mluvili hlavně o tom, jak spojoval lidi, kteří by se jinak na jednom hřišti nepotkali.
Zápasy s konkrétní adresou
Steensonovy zápasy se nikdy nehrály pro abstraktní dobro. Každý měl jméno a adresu.
- 2018, Manchester City Academy Stadium: Jet2holidays TV Allstars nastoupili proti záchranářům ve prospěch We Love Manchester Emergency Fund, který pomáhal obětem bombového útoku v Manchester Areně. Podle oficiálního webu Manchester City šel veškerý výtěžek fondu a provozní náklady utkání uhradil klub.
- Srpen 2021, Hyde United: Steensonem organizovaný zápas podpořil Hyde United Community Fund a hospic Willow Wood. Hráli Irwin, Oghani, Dickinson, Whyment, Halsall i Rhodri Giggs.
- Listopad 2021, Salford: TV All Stars s Halsallem jako kapitánem a Steensonem jako manažerem vyzvali Sands United Stockport. Tento tým sdružuje otce, kteří přišli o dítě, a podporuje charitu Sands.
- 2024: sbírka k utkání AFC Stockport Charity Team proti Jet2 TV Allstars pro leteckou záchrannou službu North West Air Ambulance vybrala přes 210 000 Kč. Dnes je už pozastavená.
Celkovou sumu zdroje nevyčíslují. Shodují se jen na tom, že za desetiletí šlo o stovky tisíc liber, tedy o miliony korun.
Jiné měřítko než Soccer Aid
Nejbližší známé srovnání nabízí Soccer Aid, který v roce 2006 založil Robbie Williams pro UNICEF. Letošní zápas k dvacátému výročí na londýnském Olympijském stadionu podle UNICEF UK vynesl rekordních zhruba 480 milionů korun, za celou historii přes čtyři miliardy. Přímý přenos na ITV, světové hvězdy, jeden velký večer ročně.
Steenson stál na opačném konci. Žádná globální značka ani televizní smlouva, jen telefon, osobní kontakty a ochota opakovat totéž rok co rok pro hospic v sousedství nebo klubový komunitní fond. Podle nás právě v tom tkví jeho význam: Soccer Aid potřebuje celebrity, Steensonovy zápasy potřebovaly hlavně jeho. Bez člověka, který zná šatnu Hyde United stejně dobře jako zákulisí Coronation Street, by se takové akce nesešly.
Co zůstává nejasné
Britské zprávy se v několika bodech rozcházejí. Část uvádí, že Steensonovi bylo 78 let, jiná 79, Manchester Football opatrně píše jen o tom, že mu bylo „ke konci sedmdesátky“. Některé texty mluví o pěti dekádách charitativních zápasů, Sweeney o „více než čtyřech“. Rozdíl nejspíš vychází z toho, zda se počítá i éra Piccadilly Attackers. Místo v Portugalsku žádný zdroj neuvádí.
Otevřená zůstává i budoucnost Jet2 TV Allstars. Kdo organizaci převezme a zda se plánované zápasy odehrají, zatím není jasné. Potvrzené je jen to, že Hyde United chystá svému kapitánovi důstojnou poctu při některém z nadcházejících domácích utkání. Česká stopa se v jeho zápasech podle dostupných zdrojů neobjevuje.
Až se v Hyde před výkopem rozezní potlesk, v hledišti budou stát bývalí spoluhráči, herci ze seriálů i lidé z hospiců, kterým jeho zápasy pomohly. Takovou sestavu dokázal dát dohromady jen on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner