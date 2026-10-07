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Viktor Frankenstein: Herci ze slavného Sherlocka, prodloužené vlasy i v civilu a plochá hlava jako přímý odkaz

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V thrilleru Viktor Frankenstein nosil Daniel Radcliffe prodloužené vlasy i v civilu. Slavný asistent Igor navíc v původní knižní předloze zcela chybí.
Viktor Frankenstein (10) (1)

Viktor Frankenstein (10) (1)

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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