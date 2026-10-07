Nejslavnější polévka z první republiky: Je naprosto vynikající a ohromí každého, kdo ji ještě neochutnal

Za
první republiky byla chlebová úplně běžnou součástí domácího vaření. Dělala se hlavně tam, kde se neplýtvalo a včerejší pečivo mělo ještě posloužit jako základ teplého jídla. Dnes ji velká část Čechů skoro nezná a cizincům nechutná. Přitom jde o několik století starý recept, skromný na suroviny, ale polévka překvapivě vydatný. Kdo chce zkusit kuchyni našich prababiček bez velkých příprav, může začít právě tady. Staročeská kuchyně čerpala z toho, co bylo po ruce
stála dlouho na šetrnosti. Česká domácí kuchyně Starší pečivo mělo ve středoevropském vaření své pevně dané místo. ani housky se nevyhazovaly, ale namáčely, opékaly, zahušťovalo se jimi nebo se z nich připravovalo další jídlo. Chlebová polévka, přezdívaná i Chléb žebračka, jak uvádí Národní ústav lidové kultury, do toho zapadá naprosto perfektně.
Na prvorepublikovém stole se objevovala řada jídel, která jsou dnes skoro zapomenutá.
Připomenout se dá lepenice nebo uhlířina, také kočičí svatba mnoha lidem nic moc neřekne. A rovněž chlebová polévka z jídelníčků téměř zmizela. Recept na chlebovou polévku z první republiky
Ingredience pro přípravu Houska nebo starší chléb – 2-3 ks, ideálně z předchozího dne Máslo nebo sádlo – 2 lžíce Cibule – 1 ks Vývar, zeleninový nebo masový – 1,5 l Vejce – 2 ks Česnek – 2 stroužky Majoránka – 1 lžička Sůl a pepř – podle chuti Petrželka – hrst na posypání Postup přípravy žebračky
1. Housku nebo chléb nakrájejte na menší kostky. Pokud je pečivo ještě čerstvé, nechte ho chvíli oschnout na prkénku. Při opékání se pak tolik nemačká a lépe chytne barvu.
2. Na másle nebo sádle opečte kostky pečiva dozlatova. Míchejte je průběžně, protože se umí připálit rychleji, než člověk čeká.
3. Na výpeku ve stejné pánvi osmažte najemno nakrájenou
cibuli, stačí do sklovata. Potom přidejte prolisovaný česnek a krátce ho nechte rozvonět.
4. Přilijte
vývar a přiveďte ho k varu. Vsypte opečené kousky pečiva a na mírném ohni je nechte asi 5 minut povolit. Foto: pxHere, Slavná polévka první republiky, na kterou jsme zapomněli: Babičky ji vařily každý týden, dnes ji hledáte marně
5. Polévku ochuťte
majoránkou, solí a pepřem. Majoránka tu není jen na ozdobu chuti. Bez ní se polévka snadno sveze k obyčejné chlebové kaši.
6. Vejce rozšlehejte v misce vidličkou a tenkým pramínkem je za stálého míchání vlijte do horké, ale už ne prudce vařící polévky. Vytvoří se jemné vaječné chuchvalce.
7. Nechte polévku ještě krátce prohřát, nevařte ji dál naplno. Vejce by zbytečně ztvrdla.
8. Podávejte hned, nejlépe posypané čerstvou petrželkou.
Co nás na chlebové polévce překvapilo: naše tipy a postřehy
Přiznáme se, čekali jsme spíš nevýrazné jídlo, takovou nouzovou polévku z dob, kdy se prostě muselo uvařit z mála. Jenže v hrnci se po pár minutách ukázalo něco jiného. Rozhoduje hlavně vývar a majoránka. Když je vývar poctivý a majoránky není jen symbolická špetka, dostane polévka zemitou, bylinkovou chuť. V redakci zmizela rychleji, než jsme čekali.
Několik drobností, které se při vaření hodí: Sáhněte po starším pečivu. To čerstvé se v polévce rozpadne moc brzy a výsledek bude kašovitý. Pokud chcete sytější verzi, přidejte spolu s vývarem brambory nakrájené na malé kostky a uvařte je doměkka. Domácí vývar udělá velký rozdíl. Kostka pomůže, když není čas, ale chuťově je to znát hned po první lžíci.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Wikipedie, Wikipedie, Národní ústav lidové kultury