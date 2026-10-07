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Nejslavnější polévka z první republiky: Je naprosto vynikající a ohromí každého, kdo ji ještě neochutnal

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Žebračka byla za první republiky v každé domácnosti. Dnes ji nezná většina Čechů. Podívejte se na recept a historii této zapomenuté polévky.
Fotografie chlebové polévky

Fotografie chlebové polévky

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution 2.0, chlebová polévka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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