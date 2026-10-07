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Praha zahájila stavbu tramvaje z Libuše na Nové Dvory za 1,26 miliardy

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Pražský dopravní podnik zahájil stavbu prodloužení tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory. Slavnostního poklepání základního kamene se dnes zúčastnili zástupci magistrátu, DPP a dotčených městských částí.
Praha zahájila stavbu tramvaje z Libuše na Nové Dvory za 1,26 miliardy

Praha zahájila stavbu tramvaje z Libuše na Nové Dvory za 1,26 miliardy

Zdroj: DPP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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