Praha zahájila stavbu tramvaje z Libuše na Nové Dvory za 1,26 miliardy

Stavbu na základě tendru zajistí firma OHLA ŽS za 1,26 miliardy korun bez DPH a její součástí budou přeložky vodovodních přivaděčů z úpravny vody Želivka. Tramvaje mají na Nové Dvory začít jezdit na konci roku 2028.
Nová trať naváže na úsek z Modřan na Libuš, který DPP zprovoznil na konci května 2023. Trať bude dlouhá asi 1,8 kilometru, z Libuše povede Novodvorskou ulicí a za její křižovatkou s Chýnovskou bude ukončena blokovou smyčkou. Na trati budou zastávky Libuš a Přírodní a ve smyčce další dvě - Chýnovská a Nové Dvory. V Novodvorské ulici budou koleje zatravněny.
Trať má sloužit k dopravní obsluze plánované nové městské čtvrti na Nových Dvorech u stejnojmenné stanice metra D a další zástavby v okolí. Podle DPP nabídne přímé spojení ve směrech, kam nepovede metro, například do Modřan, Braníka, Podolí a na Palackého nebo Karlovo náměstí. Lidé z Modřan se naopak tramvají budou moci dostat na metro. „Podle aktuálního předpokladu by na Nové Dvory měla nejprve pokračovat část spojů linky 17, později, po dokončení další etapy metra D, pak linky 3 a 20," uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Na Libuši vzniknou při výstavbě kolejí základy podchodu, který v budoucnu propojí tramvajové zastávky s jižním vestibulem stejnojmenné stanice metra D. DPP ho dokončí při stavbě stanice, na kterou minulý týden vyhlásil tendr s odhadovanou hodnotou 3,76 miliardy korun. Hotovou ji chce mít v roce 2032.
Součástí stavby tramvajové trati bude přeložka dvou paralelních vodovodních řadů z Želivky v dvoukilometrové délce od stávající zastávky Libuš po křižovatku s Chýnovskou ulicí. Ta je nutná kvůli tomu, že potrubí částečně vedou skrz budoucí staveniště stanice metra D Libuš. Stavba kvůli tomu potrvá dva roky. „V zásadě celou první stavební sezonu budou probíhat pouze zemní práce a přeložky vodovodních řadů. Tuto etapu bychom chtěli mít hotovou do konce roku 2027," uvedl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
Podnik dnes zároveň zahájil provoz nově vybudovaných tramvajových zastávek Hodkovičky na trati mezi Modřany a Podolím. Zastávky jsou bezbariérové a na znamení. Umístěny jsou zhruba v poloviční vzdálenosti mezi stávajícími zastávkami Černý kůň a Belárie. Výstavba trvala devět měsíců a náklady činily téměř 30 milionů korun bez DPH. Zastavovat tam budou denní linky 3, 17 a 20 a noční linka 92.
DPP tento týden zahájil také stavbu tramvajových kolejí z Malovanky na Strahov za 824 milionů korun bez DPH. Trať má začít fungovat v polovině roku 2028. Nedávno začala také stavba trati přes areál bývalého nákladového nádraží, která propojí Žižkov s Jarovem a obslouží vznikající čtvrť. Výstavba vyjde na 599,2 milionu korun bez DPH a hotova má být příští rok v létě.
V polovině příštího roku by se měly otevřít koleje v horní části Václavského náměstí, které DPP za 1,24 miliardy korun spolu s úpravami náměstí staví od poloviny roku 2024. Ve výstavbě je také trať, která povede od Vinohradské Počernickou ulicí na sídliště Malešice. Ta má být hotova začátkem roku 2028, součástí stavby jsou rovněž práce na páteřních vodovodech.