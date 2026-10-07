Vyprávěj: Recyklovaná SPZ, problémy s věkem a zelený strom zradil zimní scénu

V retro seriálu Vyprávěj, který mapuje osudy rodiny Dvořákových, občas tvůrcům unikly historické souvislosti. V první sérii si například jedna z postav koupila Škodu 1000 MB, která měla nižší registrační značku než stejný vůz z předchozích let.
Rodinná historie na pozadí dějin
Druhá polovina 20. století ožívá v seriálu prostřednictvím rodiny Dvořákových. Student Karel Dvořák v podání Romana Vojtka se od roku 1964 snaží postoupit do druhého ročníku na pražské technice, k čemuž potřebuje splnit poslední zkoušku u asistenta France. Ze Slovenska ve stejném období přijíždí studovat do prvního ročníku také Eva Martináková, kterou ztvárnila Andrea Kerestešová. Vyprávění neslouží k analýze velkých politických událostí, ale zachycuje všední život tří generací na pozadí dobových reálií.
Dějinné zasazení si občas vybralo daň na dobové přesnosti. Už v první sérii tvůrci chybovali u osobních aut. Mirek s tváří Jana Šťastného si v prvním díle odehrávajícím se v roce 1964 pořídil Škodu 1000 MB s registrační značkou PA-62-30. Když si ve stejném seriálu o čtyři roky později koupí identické auto Josef, kterého hraje Svatopluk Skopal, dostane nižší sérii značky PA-20-28.
S Josefovým vozem se navíc pojí i faktická chyba. Ačkoli si jej kupuje v červenci 1968, auto ve filmu představuje model z roku 1969, který se v té době ještě nevyráběl. Prozrazuje ho ovládání větracích okének pomocí „motýlků“ a vykrojené zadní okno.
Chyby u vozidel a nelogické dojíždění do práce
Další nepřesnosti spojené s automobily se objevily v pozdějších dílech. V epizodě z roku 1990 propouštějí Tondu v podání Jaromíra Noska z věznice a před budovou stojí zelená Škoda Favorit s přední maskou, jež se používala až od roku 1991. Další drobný prohřešek štáb vyrobil se samotnou SPZ. Identickou značku použil na zeleném Favoritu a následně na stříbrném Fordu Escort před univerzitou.
Scenáristé nevěnovali pozornost ani geografickým vzdálenostem. Pracující důchodkyně Jana Dvořáková, kterou hraje Veronika Freimanová, žije v Pardubicích. V jedné z epizod ale zmiňuje, že se cestovní kancelář, kde pracuje, přesunula do Prahy. Pokud by opravdu denně dojížděla vlakem z Pardubic do Prahy a zpět, strávila by na cestách minimálně čtyři hodiny, jelikož nevlastní řidičský průkaz.
Zimní scény s květy a omlazené postavy
Produkce natáčela i scény neodpovídající aktuálnímu ročnímu období. V epizodě Vánoce se Jarda a Eva potkávají u stánku se svařeným vínem, ale v pozadí lze jasně vidět stromy obalené zelenými listy. V díle s názvem Promoce naopak venku sněží, když Josef s babičkou čekají v autě, ale jakmile začnou nosit věci ven, na keřích jsou jasně patrné květy.
Seriálový věk postav občas podléhal podivnému vývoji. Když se Karel seznamuje s Kamilou, kterou hraje Zuzana Kajnarová, tvrdí dívka, že je jí osmadvacet let, ačkoliv se scéna odehrává v říjnu 1974. O pět let později, v červnu 1979, jí kolegyně utěšuje, že jí je teprve třicet. Pokud by si postava věk neubírala záměrně, muselo by jí na začátku seriálu v roce 1964 být pouhých patnáct let, i když už pracovala s Karlovou matkou v účtárně.
K drobným omylům došlo také na vojně, kde maskéři zapomněli odlišit uniformy „mazáků“ a „bažantů“. Ve skutečnosti nováčci nosili jinak vázané kanady, odlišně tvarovanou lodičku a odlišnosti vykazovaly i jejich kabáty.
Seriál Vyprávěj vysílá ČT1 ve středu 7. října od 20:55.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd).