Projetí na oranžovou vás stojí 6 bodů a až 25 000 Kč. Zákon ji trestá úplně stejně jako červenou, jde o metry

Šest trestných bodů a pokuta až 25 000 korun. Přesně tolik může stát průjezd křižovatkou na žlutou, pokud věc skončí ve správním řízení. Od novely účinné 1. ledna 2024 se totiž nezastavení na žlutý signál posuzuje podle stejného ustanovení jako jízda na červenou, konkrétně podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 5
zákona č. 361/2000 Sb.. Nejde o žádný speciální „přestupek oranžové“. Jde o porušení povinnosti zastavit na signál, který zastavení přikazuje. A ta formulace „jde o metry“ v praxi znamená jediné: rozhoduje vaše vzdálenost od stopčáry v okamžiku, kdy žlutá naskočí. Žádný pevný počet metrů zákon nestanoví. Buď jste byli tak blízko, že bezpečné zastavení nebylo reálné, nebo jste měli zastavit. Žlutá neznamená „ještě to stihnu“
Paragraf 70 zákona o silničním provozu definuje žluté světlo „Pozor!“ jako signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo před stopčárou nebo před hranicí křižovatky. Výjimka existuje jediná: pokud jste v momentě rozsvícení žluté už tak blízko, že byste nezastavili bezpečně, smíte pokračovat v jízdě. Jak blízko přesně? To zákon neříká. Neexistuje tabulka „při padesátce stačí být 15 metrů od čáry“. Policie posuzuje každou situaci individuálně, podle rychlosti, stavu vozovky, vzdálenosti a dalších okolností.
Ministerstvo dopravy to ve svém vysvětlujícím materiálu shrnulo jednoznačně: nezastavení na žlutou mělo a stále má stejné právní následky jako jízda na červenou. Mimochodem, zákon pojem „oranžová“ vůbec nepoužívá. Pracuje výhradně se „žlutým světlem“. Oranžová je lidový výraz, a možná právě ta neformálnost svádí řidiče k pocitu, že jde o něco méně závažného. Kolik to stojí po novele 2024
Sankční režim se od ledna 2024 výrazně zpřísnil. Srovnání ukazuje, o co přesně jde:
Před novelou Od 1. ledna 2024 Pokuta na místě do 2 500 Kč 4 500–5 500 Kč Pokuta ve správním řízení – 7 000–25 000 Kč Trestné body 5 6
„Až 25 000 Kč“ tedy odpovídá horní hranici pokuty ve správním řízení, nikoliv běžné pokutě na místě. Ta se nově pohybuje mezi 4 500 a 5 500 korunami. A šest bodů znamená polovinu z dvanáctibodového limitu.
Pro začínající řidiče v režimu „řidičáku na zkoušku“ je situace ještě citlivější. Sazby jsou sice stejné, ale pokud během prvních dvou let od získání prvního řidičského oprávnění spáchají přestupek, za který dostanou šest bodů, úřad je vyzve k absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů. Na splnění obou povinností a doložení potvrzení mají tři měsíce od doručení výzvy.
Kamery, hlídky a šance na odhalení
Jak velké je riziko, že vás za průjezd na žlutou někdo chytí? Jednoznačné celostátní číslo neexistuje. Záleží na lokalitě, přítomnosti hlídek a kamerovém pokrytí. Statistiky Ministerstva dopravy za rok 2025 ale ukazují, že „nezastavení na signál přikazující zastavit“ bylo desátým nejčastěji evidovaným bodovaným jednáním. Tvořilo 2,01 % ze všech 345 103 evidovaných bodovaných přestupků a trestných činů, tedy 6 931 případů za celý rok.
Technicky je ale potřeba rozlišovat. Kamerové systémy typu UnicamREDLIGHT nebo SYDO Traffic Redlight jsou primárně navržené na dokumentaci průjezdu na červenou; sledují signalizační obraz a zaznamenávají vozidla, která přejedou stopčáru po rozsvícení červené fáze. Sporná situace „žlutá naskočila, když jsem byl metr od čáry“ je důkazně mnohem citlivější. Čistě žluté případy tak mohou častěji stát na svědectví policisty a individuálním posouzení než na automatizovaném záznamu.
Co dělat, když přijde výzva, a kdy se bránit
Pokud vám domů dorazí výzva od úřadu, první krok je zjistit, v jakém režimu se věc vede. Pokud úřad identifikoval řidiče, jde o přestupek podle § 125c; hrozí body i pokuta. Pokud řidiče nezná a oslovuje provozovatele vozidla podle § 125f, jde o objektivní odpovědnost bez zavinění: body se nepřipisují a pokuta nesmí přesáhnout 10 000 korun.
Odmítnout pokutu na místě a nechat věc do správního řízení se automaticky nevyplácí. Na místě je sazba nižší. Ve správním řízení hrozí až 25 000 korun a delší proces. Smysl má bránit se především tehdy, když je skutkový stav skutečně sporný, typicky například vzdálenost od stopčáry v okamžiku naskočení žluté nebo identifikace řidiče. A pozor: podpisem příkazu na místě se rozhodnutí stává pravomocným a vykonatelným, takže běžnou cestou už jeho přezkoumání není možné.
Stav svých bodů si můžete kdykoli ověřit přes
Portál dopravy nebo Portál občana. Od roku 2024 si navíc můžete nastavit SMS nebo e-mailové upozornění na každou změnu bodového hodnocení, takže budete o zápisu informováni bez nutnosti stav bodového konta pravidelně kontrolovat. Služba je zdarma. Jak přemýšlet u semaforu správně
Klíčová otázka nezní „stihnu to ještě projet?“. Zní: „Kdybych teď začal brzdit, zastavím bezpečně před čárou?“ Pokud ano, musíte zastavit. Pokud ne, máte výjimku. Mezi těmito dvěma scénáři leží pár metrů a zlomek vteřiny, ale také rozdíl mezi čistým bodovým kontem a šesti body s pokutou, která může ve správním řízení vyšplhat až na 25 000 korun.
Žlutá na semaforu není bonusový čas. Je to signál, který řidiči za běžných okolností přikazuje zastavit a který český zákon bere stejně vážně jako červenou.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík