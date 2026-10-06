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HMD Vibe2 Pro 5G přichází s 120Hz displejem, 6 000mAh baterií a příznivou cenovkou

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HMD oznámilo pro indický trh model Vibe2 Pro 5G, který rozšiřuje řadu Vibe. Tento kousek cílí na střední třídu a oproti základnímu Vibe2 5G přináší...
HMD Vibe2 Pro 5G přichází s 120Hz displejem, 6 000mAh baterií a příznivou cenovkou

HMD Vibe2 Pro 5G přichází s 120Hz displejem, 6 000mAh baterií a příznivou cenovkou

Zdroj: Nokiamob
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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