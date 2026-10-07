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Seniorům slibovali pomoc a poradenství, ve skutečnosti je okrádali. Čtveřice z Brněnska vylákala 234 milionů korun

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Kriminalisté v dubnu 2022 obvinili čtyři lidi z Brněnska, kteří přes síť firem kolem holdingu Ramfin vylákali od seniorů 234 milionů korun.
Seniorka, peníze, krádež

Seniorka, peníze, krádež

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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