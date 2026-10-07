Seniorům slibovali pomoc a poradenství, ve skutečnosti je okrádali. Čtveřice z Brněnska vylákala 234 milionů korun

Dne 5. dubna 2022 zasáhla Národní centrála proti organizovanému zločinu v rámci operace s krycím názvem NITMAR. Zadržela osm lidí a čtyři z nich obvinila. Všichni pocházeli z Brněnska a podle policejní zprávy po léta oslovovali starší občany z celé republiky, včetně lidí narozených už v roce 1929, pod záminkou pomoci a poradenství. Nejprve jim nabízeli asistenční služby: zajištění řemeslníka nebo kominíka, právní a energetické poradenství či slevy na běžné služby. Teprve když si získali jejich důvěru, přišla nabídka „výhodného zhodnocení úspor“. Senioři podepisovali smlouvy o zápůjčce. Peníze ale podle pozdějších zjištění nešly do skutečných investic. Končily v provozu firem, u obchodníků na provizích, v osobní spotřebě a prostřednictvím půjček také u dalších propojených subjektů. Částka 234 milionů korun odpovídala první fázi policejního vyšetřování. Kauza se ale od té doby výrazně rozrostla.
Jak fungovala důvěrová past
Celý model stál na síti společností, která se kolem seniorů postupně budovala pod různými názvy a službami. Jednou z nich byla asistenční služba pro seniory, která nabízela praktickou pomoc s každodenními starostmi. Na první pohled na tom nebylo nic podezřelého.
Jenže právě tato vrstva sloužila jako vstupní brána. Obchodní zástupci při osobních schůzkách zjišťovali finanční situaci klientů, včetně výše jejich úspor, a postupně přecházeli k nabídce „exkluzivní investiční příležitosti“. Seniorům prezentovali zhodnocení kolem dvou procent měsíčně. Někteří klienti zpočátku skutečně dostávali pravidelné výplaty, což odpovídá principu takzvaného Ponziho schématu, v němž se starší závazky hradí z peněz nových klientů. Psychologický efekt typu „splňujete podmínky, jste mezi vybranými“ navíc vytvářel tlak na rychlé rozhodnutí. A fungovalo to. Podle pozdějších policejních zjištění skupina oslovila více než deset tisíc lidí.
Ze čtyř obviněných je třináct, ze 234 milionů přes 340
Dubnové oznámení z roku 2022 bylo jen začátek. V březnu 2024 NCOZ rozšířila obvinění na třináct fyzických osob napojených na osmnáct spolupracujících společností. Počet poškozených tehdy překročil 1 200 a škoda podle policie přesáhla 340 milionů korun. V lednu 2026 Seznam Zprávy s odkazem na policejní stav uváděly už přibližně 1 300 poškozených, většinou lidí starších sedmdesáti let. Někteří z nich se pokračování případu mezitím nedožili.
Přitom varovné signály existovaly už dávno. Česká národní banka v červenci 2019 pravomocně pokutovala RAMFIN Holding částkou jeden milion korun za neoprávněné přijímání peněz od veřejnosti. Rozhodnutí popisovalo 377 smluv o zápůjčce v celkové hodnotě více než 66 milionů korun uzavřených mezi červnem 2016 a dubnem 2018. Regulátor tedy už tehdy zachytil část finančního modelu skupiny. Celou síť ale rozkrýt nedokázal.
Kam zmizely peníze a mají senioři šanci je dostat zpět
Policie zveřejnila jen obecné kategorie, do kterých peníze podle jejích zjištění směřovaly: provoz firem, provize prodejcům, osobní spotřeba a převody či půjčky do propojených subjektů. Novější mediální zprávy z roku 2026 doplňují, že část peněz měla skončit také v kasinech a v drahých automobilech. Přesný rozpad částek veřejně známý není.
Co známé je: policie zajistila majetek v hodnotě řádově desítek až zhruba stovky milionů korun, tedy výrazně méně, než činí evidovaná škoda. Ani zajištěný majetek ale automaticky neznamená, že se poškozeným vrátí odpovídající část peněz. O způsobu a rozsahu náhrady škody se bude rozhodovat v rámci trestního řízení.
K lednu 2026 případ stále směřoval k obžalobě, nikoli k pravomocnému rozsudku. Dozorující státní zástupce tehdy uvedl, že vyšetřování je v závěrečné fázi a mělo by být během roku 2026 dokončeno. Pravomocný rozsudek tedy v té době ještě neexistoval.
Jak podobný podvod poznat a kam se obrátit
Kauza RAMFIN není ojedinělá. Rozsahem ale patří mezi mimořádně závažné případy podvodů zaměřených na seniory v novodobé historii Česka. ČNB i policie opakovaně varují před modely, které sdílejí stejné znaky:
- Slib „garantovaných“ nebo nezvykle vysokých výnosů
- Tlak na rychlé rozhodnutí bez možnosti konzultace s rodinou
- Nejasné vysvětlení, co se s penězi skutečně děje
- Zprostředkovatel bez ověřitelného povolení ČNB
- Původně servisní vztah, který se náhle mění v investiční nabídku
Praktická rada je prostá: před podpisem čehokoli ověřit subjekt v registrech ČNB a nic nepodepisovat bez druhého čtení s příbuzným nebo právníkem. Podezřelou nabídku lze nahlásit policii nebo podat trestní oznámení. To může podat kdokoli, nejen přímo poškozený.
Více než 1 300 seniorů z celého Česka svěřilo své úspory lidem, kteří si jejich důvěru nejprve získávali pomocí běžných asistenčních služeb. Pak podle policie přišli o stovky milionů korun. Čtyři roky po zásahu NCOZ stále čekali na dokončení vyšetřování a na obžalobu. Někteří z nich se jejího podání už nedočkali.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský