Street Fighter: Poslední boj: Van Damme utrácel tisíce dolarů za kokain a prožil románek s Kylie Minogue

Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+
Při natáčení akčního filmu Street Fighter: Poslední boj z roku 1994 přidělilo studio Jeanu-Claudu Van Dammovi speciálního dohlížitele, který měl pohlídat jeho divokou životosprávu. Najatý muž měl ale na Van Damma naopak špatný vliv a herec tehdy utrácel deset tisíc dolarů týdně za kokain. Režisér Steven E. de Souza tak musel na place neustále improvizovat a hledat náhradní scény pokaždé, když se Van Damme nedostavil před kameru. Společnost Capcom si v příběhu vynutila šestnáct postav
Ve východoasijském Shadaloo zuří sedmým měsícem občanská válka a diktátor generál M. Bison v podání Raula Julii drží 63 rukojmí, za něž žádá 20 miliard dolarů. Velitel Spojeneckých národů plukovník William F. Guile hraný Jeanem-Claudem Van Dammem má na jejich záchranu 72 hodin. Bison mezitím v laboratoři mění Guileova zajatého přítele Carlose Blanku s tváří Roberta Mammoneho v monstrum. Guileovi pomáhá poručice Cammy White v podání Kylie Minogue a novinářka Chun-Li Zang hraná Ming-Na Wen, která chce pomstít smrt otce. Plukovník naverbuje i rváče Ryua Hoshiho a Kena Masterse, které hrají Byron Mann a Damian Chapa, aby pronikli k překupníkovi zbraní Viktoru Sagatovi v podání Wese Studiho.
Ve videohře jsou přitom hlavními hrdiny Ryu a Ken, do čela filmu ale tvůrci postavili Američana Guilea, aby snímek oslovil západní publikum. Režisér a scenárista de Souza se chtěl zaměřit jen na sedm bojovníků, spolufinancující herní společnost Capcom si však vynutila zapojení téměř všech šestnácti postav ze hry Super Street Fighter II: The New Challengers z roku 1993. Guileovy oddíly navíc původně patřily k mírovým silám OSN, kvůli návštěvám zástupců organizace je ale štáb přejmenoval na Spojenecké národy.
Těžce nemocný Raul Julia přijal roli kvůli svým dětem
Raul Julia prodělal před natáčením operaci rakoviny žaludku a roli diktátora Bisona přijal jen kvůli svým dvěma malým synům, kteří herní předlohu milovali. Při přípravě studoval skutečné diktátory i zločinecké bosse, takže pro postavu Bisona napodoboval gesta Benita Mussoliniho, manýry Josifa Stalina, nepolapitelnost Pabla Escobara a zálibu v umění Adolfa Hitlera. V Bisonových komnatách se v 51. minutě objevuje i obraz klauna v generálské čepici, inspirovaný malbou Pogo the Clown od sériového vraha Johna Waynea Gacyho.
Štáb o Juliově vážném stavu předem nevěděl a de Souza ho kvůli velkému úbytku váhy nemohl hned zabírat zblízka. Kolega Chapa vzpomínal, že podvyživený Raul Julia v masivním kostýmu při zkouškách sotva stál na nohou, po klapce ale pokaždé ožil. Protože filmaři čekali, až herec s pomocí rodiny přibere, štáb kvůli němu převrátil natáčecí plán a bojové scény ostatních herců přesunul na začátek. Julia zemřel dva měsíce před premiérou a jeho syn Raul S. Julia si otcův kostým ponechal na památku.
Neřízený výbuch chrámu zničil lešení za 240 tisíc dolarů
Převrácený harmonogram způsobil, že se herci učili bojovou choreografii až na poslední chvíli. Byron Mann nacvičoval souboj s Vegou v podání Jaye Tavarea až těsně před klapkou a na place čelil ostrému noži, takže mu při chybě hrozilo vážné zranění. Tavare navíc neuměl dobře anglicky, a proto má ve filmu pouze čtyři repliky, které většinou pronáší v masce nebo mimo záběr.
Natáčení v Thajsku od května do srpna 1994 zkomplikovala i politika, protože v Thajsku hrozil převrat, armáda zavřela silnice a štáb se na plac plavil rychločluny. Thajská vláda rovněž nepovolila využít vzdušný prostor pro velký počet letadel, takže producenti museli závěrečný letecký útok na pevnost změnit na útok po vodě. Při natáčení exploze chrámu pak mělo z bezpečnostních důvodů vybuchnout jen 25 procent stavby, protože hned vedle ní stáli
, Minogue a další herci. Neřízený výbuch chrámu vedle herců ale zničil kulisu i lešení za 240 tisíc dolarů a záběr ve filmu zůstal. Van Damme Van Damme si odnesl téměř čtvrtinu celého rozpočtu
Do role Guilea chtěli tvůrci původně Sylvestera Stallonea nebo Arnolda Schwarzeneggera, rozpočet 35 milionů dolarů ale jejich nároky nepokryl. Volba padla na Van Damma, který dostal osm milionů dolarů. Van Damme se však zamykal v hotelu s posilovnou, nosil na plac alkohol a často se omlouval kvůli nemoci a jeho drogové excesy výrazně zdržovaly práci. Během natáčení prožil románek se zpěvačkou Kylie Minogue a poradil jí cviky na posilování pozadí, sama zpěvačka pak pro štáb pronajala klub a zaplatila pití.
Společnost Capcom trvala na mládeži přístupném ratingu PG-13, po vystříhání krvavých scén s hodnocením R ale sestříhaný film dostal dětský rating G a Van Damme proto dodatečně předaboval nadávku, aby snímek vrátil do vyšší kategorie.
Uspěchané natáčení, při němž de Souza řešil zpoždění vytrháváním stránek ze scénáře, odhalilo v záběrech i viditelné chyby. Při potyčce s Ryuem se ohne falešný nůž v ruce Chun-Li a za zády Bisona se objeví hasicí přístroj poté, co rozbité podlahové světlo při souboji odhrne plátno na pozadí.
Snímek Street Fighter: Poslední boj vysílá stanice Film+ ve středu 7. října ve 20:00 a v repríze ve středu 14. října v 00:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).