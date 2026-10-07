Z mobilu vám každý týden mizí 99 korun a vy o tom nevíte. Stačilo načíst QR kód nebo kliknout na odkaz

Na konci září 2026 zveřejnil Janek Rubeš na YouTube kanálu Kluci z Prahy video, které ukázalo, jak snadno může v Česku dojít k aktivaci placeného SMS předplatného, aniž si toho člověk okamžitě všimne. Mechanismus může být na první pohled jednoduchý: uživatel na webu nebo v aplikaci načte QR kód, klikne na odkaz, následuje potvrzovací SMS a od té chvíle mu z vyúčtování každý týden odchází 99 korun ve prospěch poskytovatele služby. Částka se ve faktuře může objevit mezi běžnými mobilními výdaji pod řádkem „Služby třetích stran“ nebo „Platby třetím stranám“. Operátor v takovém případě platbu pouze zprostředkovává, takže samotná služba nemusí být na první pohled zřejmá. Podle Rubešova šetření si někteří lidé předplatného všimli až po měsících, kdy už zaplatili tisíce korun.
Jak celý řetězec funguje
Částka 99 Kč týdně není náhodná. Kodex APMS platný od 1. července 2026 stanovuje právě 99 Kč jako strop pro týdenní předplatné Premium SMS služby. Jedna služba na jednom krátkém čísle a klíčovém slovu má navíc limit 2 000 Kč. Po jeho dosažení musí být služba deaktivována, nebo znovu potvrzena. Při ceně 99 Kč týdně to vychází zhruba na 20 týdnů, tedy téměř pět měsíců automatického strhávání.
Formálně má objednací cyklus vypadat takto: uživatel provede úkon na webu, přijde mu informační SMS s cenou, frekvencí a upozorněním, že jde o opakované předplatné, a teprve jeho výslovné potvrzení platbu aktivuje. Problém nastává ve chvíli, kdy je první krok na webu prezentován jako něco jiného než objednávka placené služby. Člověk si může myslet, že potvrzuje přístup k obsahu, účast v soutěži nebo ověření věku. Ve skutečnosti může tímto krokem zahájit proces vedoucí k pravidelnému strhávání peněz z vyúčtování.
Důležité je pochopit, že nejde o hack telefonu ani o virus. ČTÚ výslovně uvádí, že služby třetích stran mohou být na SIM kartě aktivní a jejich samotná existence není v rozporu s legislativou. Premium SMS je v Česku legální platební infrastruktura, přes kterou lze platit například jízdenky nebo parkovné. Rozdíl je v tom, že jízdenka je obvykle jednorázová platba, zatímco předplatné účtuje opakovaně a problém může vzniknout ve způsobu, jakým byl uživatel k potvrzení služby přiveden.
Kde to zkontrolovat a jak to zastavit
Každý z velkých operátorů nabízí cestu, jak nechtěné předplatné odhalit a zrušit. Liší se ale v tom, jak snadné je konkrétní službu dohledat a deaktivovat.
- T-Mobile umožňuje správu služeb třetích stran v samoobsluze. Pro odhlášení přes SMS lze podle konkrétní služby použít příkaz „STOP“ na příslušné krátké číslo.
- O2 uvádí možnost zrušit všechny služby na konkrétním krátkém čísle pomocí SMS s textem „STOP ALL“ odeslané na dané číslo. V aplikaci Moje O2 najdete platby třetím stranám také v podrobném vyúčtování.
- Vodafone umožňuje blokaci jednotlivých kategorií, například Premium SMS, audiotexu nebo mobilních plateb. V samoobsluze Můj Vodafone hledejte sekci „Platby třetím stranám“.
Ve všech případech si opište číslo začínající na 90x, ze kterého placené zprávy přicházejí, případně číslo služby uvedené ve vyúčtování. Budete ho potřebovat při dohledávání poskytovatele a případné reklamaci.
Jak získat peníze zpět
Vrácení peněz není automatické a cesta vede přes několik kroků:
- Zrušte předplatné – SMS „STOP“ nebo „STOP ALL“ na příslušný short code, případně přes samoobsluhu operátora. Konkrétní způsob závisí na dané službě.
- Dohledejte poskytovatele – na webu platmobilem.cz zadejte číslo služby a najdete firmu, která ji provozuje, případně její reklamační údaje.
- Podejte reklamaci poskytovateli – pokud reklamujete samotnou službu nebo způsob jejího objednání, je potřeba obrátit se především na jejího poskytovatele. Operátor v tomto mechanismu zajišťuje účtování a přenos platby.
- Když reklamace nevyjde – podle povahy sporu se lze obrátit na příslušný orgán ochrany spotřebitele nebo využít mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
- ČTÚ vstupuje do hry jen v některých případech – například pokud řešíte otázku související s elektronickými komunikacemi nebo namítáte, že konkrétní Premium SMS nebyla odeslána či doručena, přestože vám byla účtována.
Podle Rubešova videa figuruje v pozadí služby Soundies web unsubscribe-online.com, který provozuje amsterdamská firma Telfeed BV. Rubeš tvrdí, že jde o stejné lidi, kteří na předplatném vydělávají. Z veřejně dostupných zdrojů se ale tato vlastnická vazba nedá nezávisle potvrdit. Web se sám prezentuje jako nástroj pro kontrolu transakcí a rušení předplatných.
Proč se to pořád děje
Za čtvrté čtvrtletí 2025 evidoval ČTÚ v kategorii služeb třetích stran 18 vyřízených dotazů a podání. Samotné toto číslo ale nelze chápat jako údaj o celkovém počtu lidí, kteří se se službami třetích stran setkali nebo kteří na nich přišli o peníze. Může pouze ukazovat, kolik případů se dostalo do konkrétní evidence ČTÚ.
Rubešovo šetření podle serveru iDNES odhalilo vyšší desítky zasažených z více než tisícovky prověřených čísel. Nejde o reprezentativní statistiku celé populace, ale o vlastní šetření, jehož výsledky nelze automaticky zobecnit na všechny zákazníky českých operátorů.
Systémově je celý mechanismus legální. APMS má kodex, operátoři nabízejí možnost blokace a ČTÚ vykonává dohled. Slabým místem může být okamžik, kdy uživatel dává souhlas. Kodex stanovuje požadavky na informování zákazníka a na označení objednávacího prvku. Pokud místo jasného označení platby vidíte například „Pokračovat“, „Potvrdit“ nebo „Ověřit věk“ a teprve následně vám přijde SMS s výzvou k odpovědi, je namístě zpozornět a zkontrolovat, co přesně potvrzujete.
Otevřete si vyúčtování a hledejte řádek, který tam nepatří. Pár minut kontroly může odhalit předplatné dřív, než z něj budou tisíce korun.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský