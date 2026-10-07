Jean-Claude Van Damme v 65 letech nosí brýle a kvůli pleši i kšiltovku. Svalnaté paže si ale drží pořád

JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+ JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj, FOTO: Universal Pictures / distr. Film+
Jean-Claude Van Damme oslaví letos 18. října šestašedesáté narozeniny, pravidelný trénink v posilovně si ale drží i po šedesátce. Aktuálně nosí krátké šedobílé vlasy a brýle s výraznými obroučkami, pod jeho tričkem jsou však stále vidět vypracované paže. Dál natáčí akční komedie a cestuje s mladou přítelkyní. Jak dnes Van Damme vypadá?
Na plakátech z devadesátých let měl hladkou tvář, vyčesané hnědé vlasy a napumpované bicepsy v modrém tílku. Dnes je mu pětašedesát let a působí mnohem civilněji. Na
zveřejněné letos 15. července na Instagramu sedí mezi posilovacími stroji s bílým ručníkem kolem krku, v černém tričku s nápisem World Champion CNK a v brýlích s černými obroučkami se usmívá do objektivu. Jeho husté vlasy jsou dávno minulostí a dnes mí téměř holou hlavu. fotografii
Další snímek zveřejnila letos 15. září na Instagramu jeho partnerka Aliona Kaverina z Hongkongu. Van Damme na něm sedí u stolu s šálkem čaje v černé kšiltovce, tmavých brýlích, černém tričku, šedých teplákách a se zlatými hodinkami na zápěstí. Kvůli ustupujícím vlasům má na většině fotek kšiltovku. I v pětašedesáti letech má silné, svalnaté paže. I ve svém věku si pořád udržuje protahovací a kondiční tréninky, jejichž základy získal v rodném Bruselu díky karate a pěti letům klasického baletu.
Po šedesátce dál natáčí
Před kamerou se v posledních letech přesunul k evropským produkcím a streamovacím platformám. V roce 2021 hrál hlavní roli ve francouzské akční komedii Poslední žoldák pro Netflix a před třemi lety uvedl snímek Frenchy, který si sám napsal, sestříhal i zrežíroval. Předloni měl premiéru v akčních filmech Temnota v nás a Kill Em All 2, loni následovala francouzská akční komedie Zahradník zabiják a na příští rok má ohlášený film Falconman.
K těmto projektům přešel po útlumu na přelomu tisíciletí, kdy většina jeho filmů mířila rovnou na video. Obrat přineslo v roce 2008 belgické drama JCVD, v němž hrál stárnoucí a finančně vyčerpanou verzi sebe sama uprostřed přepadení pošty. V roce 2012 ztvárnil záporáka v hitu
s tržbami přes 300 milionů dolarů a o rok později předvedl slavnou roznožku mezi dvěma couvajícími kamiony v reklamě pro Volvo Trucks. Expendables: Postradatelní 2 Soukromý život s dlouholetou ukrajinskou partnerkou
Na zářijovém snímku z Hongkongu se k němu tiskne Ukrajinka Aliona Kaverina, se kterou se seznámil už v roce 2009 v nočním klubu v Thajsku. První společnou fotografii na svém Instagramu však zveřejnila až loni na podzim po jeho říjnových narozeninách.
Vztah trvá souběžně s jeho pátým manželstvím s bývalou kulturistkou Gladys Portugues, kterou si v roce 1999 vzal podruhé. S mladou přítelkyní žije převážně v hongkongském bytě v 75. patře a jeho odhadované jmění dnes činí 30 milionů dolarů.
Divoké natáčení filmu Street Fighter: Poslední boj
V první polovině devadesátých let patřil mezi nejlépe placené akční herce, což připomíná i film Street Fighter: Poslední boj z roku 1994, který ve středu 7. října ve 20:00 vysílá stanice Film+. Za roli plukovníka Guilea dostal osm milionů dolarů z celkového rozpočtu 35 milionů dolarů poté, co peníze nestačily na požadavky původně zvažovaného Sylvestera Stallonea či Arnolda Schwarzeneggera.
Při natáčení v Thajsku ale utrácel deset tisíc dolarů týdně za kokain, zamykal se v hotelu a prožil románek se zpěvačkou Kylie Minogue, který své tehdy těhotné čtvrté manželce Darcy LaPier přiznal až v roce 2012.
Po několika pobytech v léčebnách mu neurolog diagnostikoval rychle cyklující bipolární poruchu a předepsané léky mu pomohly s drogami skoncovat. Snímek Street Fighter: Poslední boj v kinech utržil téměř 100 milionů dolarů a společnost Capcom předloni potvrdila, že vydělává dodnes.
Druhý díl ale
odmítl. Van Damme „Vlastně mi kvůli tomu filmu volali, abych natočil pokračování. Zase bych dostal dobře zaplaceno, jenže se mi do toho nechtělo. Peněz už jsem vydělal dost. Nechci natočit film, vrátit se domů a být z něj nešťastný. Život je krátký,“ řekl v roce 2008 pro MTV. Letos 16. října vstoupí do kin nová verze filmu Street Fighter s wrestlerem Codym Rhodesem v roli Guilea. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, fortressofsolitude.co.za, newsukraine.rbc.ua, celebritynetworth).