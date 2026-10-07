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Jean-Claude Van Damme v 65 letech nosí brýle a kvůli pleši i kšiltovku. Svalnaté paže si ale drží pořád

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Jean-Claude Van Damme v říjnu oslaví 66. narozeniny. Dnes působí mnohem civilněji a nosí brýle, dál ale pravidelně cvičí a natáčí evropské akční komedie.
JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj

JCVD ve filmu Street Fighter: Poslední boj

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. Film+
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:24

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