Jágrova partnerka nepotřebovala make-up ani šaty. Na dovolené předvedla figuru, na které pracuje celý rok

Rozpuštěné vlasy, kšilt, krátké tmavé tričko, které odhaluje břicho, sportovní šortky a tenisky. Takhle se 32letá Dominika Branišová, modelka, reportérka TV Nova a partnerka Jaromíra Jágra, ukázala na snímku ze „slunné rekreace“. Podle Super.cz, které o fotce psalo 7. října, se obešla bez výrazného líčení. Bez vyzývavých šatů a hlubokého výstřihu. Fotka přesto zaujala víc než leckterý nablýskaný plavkový záběr. Má to důvod a Branišová ho sama veřejně popsala do posledního kilometru.
Sportovní outfit místo bikin
Kam přesně tentokrát vyrazila, neprozradila. Zato se dá dobře srovnat, jak se její dovolenkové fotky proměnily. Loni na jaře sdílela snímky z Athén a z Ománu, kde byla s Jágrem, a tehdy šlo o klasickou plážovou estetiku: bikiny, moře, slunce. Fanoušci reagovali nadšeně. Pod jednou z fotek z Ománského zálivu se objevil komentář „Tohle je naprostá nádhera“, jiný sledující zase Jágra vtipně vyzval „Tričko dolů…“.
Aktuální snímek je jiný. Méně pláže, víc tréninku. Podle nás právě v tom je jeho síla. Odvážnost tu nestojí na odhalování, ale na kontrastu přirozené tváře, sportovního oblečení a postavy, která očividně nevznikla před jedním focením.
Branišová ostatně s nenastylizovanými fotkami pracuje dlouhodobě. Už dřív sledujícím ukázala dva snímky ze stejného dne, jeden upravený a druhý bez příkras, a vzkázala jim, ať nevěří všemu, co na Instagramu vidí. Sociální sítě v rozhovoru pro iDNES označila za toxické prostředí. Soudy anonymních lidí prý neřeší.
Běh od dětství, pilates dvakrát týdně
Nejpodrobněji svůj režim popsala loni v červnu v rozhovoru pro Kondici, který vyšel pod výmluvným titulkem „Sedět doma na zadku mě nebaví“. Z jejích slov vychází tenhle týden:
- běh 2× až 3× týdně, pokaždé 5 až 7 km,
- pilates na reformerech pravidelně 2× týdně, pokud není nemocná nebo v zahraničí,
- procházky ve dny, kdy neběhá,
- posilovna podle chuti, někdy v ní stráví i dvě hodiny,
- regenerace: sauna, spánek, masážní kalhoty.
Běhá od dětství, pilates se drží poslední dva roky. A nejde jen o koníček. Branišová má licenci fitness trenérky, chystala se na instruktorský kurz pilates a zajímá ji i výživové poradenství. Sama přitom odmítá nálepku „profesionální přítelkyně Jaromíra Jágra“. Než se začala objevovat na obrazovce, od sedmnácti let jako modelka projezdila Soul, Tchaj-pej, Šanghaj, Istanbul i Milán.
Že pohyb nevynechává ani mimo domov, potvrzují i loňské dovolenkové zmínky: tehdy uváděla 5,5 km chůze a běhu na páse.
Kolik času to stojí
Spočítali jsme, co takový režim znamená v hodinách. Dva až tři běhy po 5 až 7 km vycházejí podle tempa zhruba na hodinu a půl až tři hodiny týdně. Dvě lekce pilates přidají přibližně další dvě hodiny. Procházky v ostatní dny snadno dají dvě až pět hodin. Dohromady tedy nejméně pět až sedm hodin aktivního pohybu týdně, a to bez posilovny.
Pro člověka s prací na plný úvazek a dětmi je to hodně. Neznamená to ale, že se z jejího režimu nedá nic převzít. Podle nás má smysl začít zjednodušenou verzí: každodenní chůze, dva kratší běhy a jedna lekce pilates nebo cvičení na střed těla týdně. Branišová sama nepopisuje žádný zázračný trik. Popisuje pravidelnost.
Žádná dieta, ale bílkoviny a půst
Ani jídelníček není postavený na drastických omezeních. V Kondici mluvila o intuitivním stravování: makroživiny, tedy bílkoviny, tuky a sacharidy, hlídá spíš odhadem než s kalkulačkou v ruce. Drží přerušovaný půst, obvykle 14 až 16 hodin, občas déle. Snídá později, typicky po ranním běhu, často vajíčka se zeleninou. Na talíři pak bývá maso se zeleninou a přílohou.
Jednoduché, opakovatelné, bez exotických superpotravin. Delší půsty ovšem nejsou pro každého a před jejich zavedením je rozumné poradit se s odborníkem. Celkový princip, tedy dostatek bílkovin a střídmost bez hladovění, je ale přenositelný docela snadno.
Jágrova škola sebekázně
A kde má v celém příběhu místo Jaromír Jágr? Pár je spolu veřejně od léta 2020, kdy hokejista partnerku poprvé ukázal na Instagramu. Branišová později řekla, že vztah neodtajnili oni, ale média, a téměř rok si ho nechávali spíš pro sebe.
Na otázku, čím ji Jágr ovlivnil, odpověděla jednoznačně: sebedisciplínou. Podle ní trénuje dvakrát denně i ve volnu, ráno na ledě, odpoledne v posilovně. Představa páru, který spolu běhá a zvedá činky, je ale mylná. Společný čas podle Branišové o sportu moc není, protože Jágr bývá po trénincích unavený. Vliv tak funguje spíš jako příklad než jako společný tréninkový plán. Působí ostatně i opačně: Branišová prozradila, že legendárního hokejistu přivedla k plážovým dovoleným, kterým dřív tolik nefandil.
Kšilt, tenisky a minimum líčení tedy nejsou náhodná volba na jedno odpoledne. Je to oblečení ženy, která na dovolenou balí i běžecké boty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta