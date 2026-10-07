Hertl zapsal čtyři body a stal se nejproduktivnějším Čechem v NHL. Kapitán Vegas mezitím zbil soupeře pěstmi

Úterní večer 6. října 2026 v seattleské Climate Pledge Areně patřil od začátku hostům. Golden Knights vedli po dvou třetinách 5:0 a Hertl měl prsty ve čtyřech z šesti branek. Za 16 minut a 4 vteřiny na ledě vyslal tři střely, připsal si bilanci +1 a podle oficiálního zápisu byl nejlepším hráčem utkání. Duel čtvrtého kola základní části ročníku 2026/27 ale neskončil u statistik. Třetí třetina přinesla tvrdý zákrok, zraněného střelce a kapitána Vegas Marka Stonea, který neváhal a odložil rukavice.
Čtyři body, čtyři různé příběhy
Hertlův večer se dá rozložit gól po gólu. A každý z nich ukazuje jinou stránku jeho hry.
- 1:0: asistence u trefy Victora Olofssona, otevírací gól zápasu.
- 2:0: první gól v přesilovce. Jack Eichel poslal puk z rohu na hranici brankoviště, kde Hertl jen nastavil hokejku.
- 4:0: druhá asistence, opět u Olofssona.
- 6:1: druhý gól, znovu v početní výhodě. Ivan Barbašev přihrál od brankové čáry a Hertl uzavřel skóre.
Oba jeho góly padly v přesilovce, tedy v situaci, kdy je před brankou nejnebezpečnější. Asistence naopak přidal v běžné hře. Podle nás je právě tahle všestrannost důležitější než samotné číslo čtyři: Hertl ve Vegas netěží jen z jednoho typu akcí.
Stejně bohatý bodový večer měl i Eichel (1+3), který se podle klubového webu Vegas po zápase dostal do čela celé NHL s deseti body. Když dva centri jednoho týmu nasbírají v jednom zápase osm bodů, soupeř nemá kam uhnout. O průběhu utkání podrobněji informuje oficiální zápasová zpráva na NHL.com.
Na špici, ale s jedním důležitým rozlišením
Po čtyřech zápasech má Hertl tři góly a dvě asistence, celkem pět bodů. Stejný počet ale nasbíral i obránce Vancouveru Filip Hronek, který zatím rozdal pět přihrávek a branku nevstřelil. Mezi Čechy tak sdílejí první místo, mezi českými útočníky ovšem Hertl vede sám.
|Hráč
|Zápasy
|Góly + asistence
|Body
|Tomáš Hertl
|4
|3+2
|5
|Filip Hronek
|4
|0+5
|5
|Martin Nečas
|2
|2+2
|4
|Jiří Kulich
|3
|1+1
|2
|David Pastrňák
|4
|0+2
|2
|Ondřej Palát
|3
|1+0
|1
|Radek Faksa
|3
|0+1
|1
Stav platí po zápasech z 6. října podle přehledu Hokejzprávy.cz. V celoligovém pořadí figuruje Hertl na 15. místě, Hronek kvůli menšímu počtu gólů na 27. Nečas má za sebou teprve dva zápasy a jeho tempo dva body na utkání je zatím nejostřejší. Pastrňák na první gól v sezoně stále čeká.
Oficiální žebříček samotných centrů liga nevede. Z celkového pořadí se ale dá odvodit, že Hertl patří mezi nejproduktivnější středové útočníky prvního týdne. Před ním jsou jména jako Eichel nebo Connor McDavid.
Třetí třetina: hit, zranění a odpověď kapitána
Za stavu 5:1 se zápas proměnil v něco jiného než v hokejovou exhibici. Ben Meyers ze Seattlu tvrdě narazil Olofssona na mantinel. Švéd, do té doby autor dvou gólů, zůstal ležet a do hry se už nevrátil. Meyers dostal pětiminutový trest a trest do konce utkání. Trenér Vegas Ryan Craig po zápase uvedl, že Olofsson podstupuje vyšetření.
Krátce nato se Stone popral s obráncem Seattlu Brandonem Montourem. Kapitán Vegas si odnesl pět trestných minut, Montour navíc osobní trest. Ten po utkání nezastíral, oč mu šlo: jeho spoluhráč skončil na ledě, zápas byl rozhodnutý a naskytla se příležitost dostat se lídrovi soupeře pod kůži. V samém závěru se strhla ještě jedna bitka.
Stone přitom v utkání slavil. Dosáhl na 400 bodů v dresu Vegas a stal se teprve třetím hráčem klubové historie s touto metou, po Jonathanu Marchessaultovi a Williamu Karlssonovi. Klubový web mu připsal takzvaný hattrick Gordieho Howea: gól, asistenci a bitku v jednom zápase. Bezprostředně po utkání nebyl oznámen žádný dodatečný postih, případné kroky ligové disciplinární komise je ale třeba sledovat.
Vegas se vrací do role favorita
Golden Knights vyhráli i třetí zápas úvodní série venkovních utkání a mají bilanci tři výhry a jednu porážku. Seattle, který do utkání vstupoval po dvou šestigólových večerech proti Calgary, proti nim nenašel cestu do brány až do třetí třetiny. Trenér Seattlu Lane Lambert po zápase připomněl, že Vegas byli v minulé sezoně dvě výhry od Stanleyova poháru.
Podle nás obraz z Seattlu sedí: tým, který měl výsledek pod kontrolou, a zároveň ukázal, že své hráče na ledě nenechá bez odpovědi. Pro Hertla je to ideální prostředí. Po letech v San Jose hraje vedle elitních spoluhráčů a v přesilovce dostává puky přesně tam, kde je nejsilnější. Na individuální trofeje je po čtyřech zápasech brzy, takový start ale jeho pozici mezi lídry českého hokeje jen upevňuje.
Další šanci ho vidět budou mít fanoušci v noci na pátek 9. října ve 4:00, kdy Vegas doma vyzvou Toronto. Přenosy NHL v Česku si letos dělí Nova a Prima, konkrétní výběr zápasů je proto potřeba ověřit v jejich programu. Všechna utkání nabízí také NHL.tv na DAZN, jak shrnuje návod na NHL.com.
V Seattlu zůstal po zápase prázdný led, na kterém ležel Olofsson, a zápis, kde Hertlovo jméno svítí čtyřikrát. Proti Torontu už bude vědět, že od něj Vegas čekají přesně tohle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka