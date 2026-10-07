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Microsoft má skrytý nástroj, který vyčistí Windows 11 jedním příkazem. Výsledek po odzkoušení mluví za vše

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Microsoft na GitHubu tiše zpřístupnil konfigurační skript, který jedním příkazem v PowerShellu přepne Windows 11 do vývojářského režimu.
Muž s laptopem na klíně, Windows, Microsoft

Muž s laptopem na klíně, Windows, Microsoft

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:09

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