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Android 17 konečně dostává funkci, kterou Apple nabízí už 12 let. Google ji schoval do doku a většina o ní neví

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Android 17 přináší systémový handoff mezi zařízeními, funkci, kterou Apple představil v roce 2014. Google ji ale ukryl do taskbaru a téměř ji nepropagoval.
Android, telefon, tablet, propojení, funkce

Android, telefon, tablet, propojení, funkce

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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