Android 17 konečně dostává funkci, kterou Apple nabízí už 12 let. Google ji schoval do doku a většina o ní neví

Začnete číst e-mail na telefonu, sednete k tabletu a v pravém rohu spodní lišty se objeví malá ikonka. Klepnete na ni a e-mail se otevře přesně tam, kde jste na mobilu skončili. Přesně tohle umí nová systémová funkce Continue On, kterou Google přidal do Androidu 17. Koncept je podobný tomu, co Apple nabízí pod názvem Handoff od června 2014, tedy už dvanáct let. Jenže zatímco Apple svůj Handoff od začátku komunikoval jako jednu z vlajkových novinek a umístil ho viditelně do Docku na iPadu i Macu, Google zvolil opačný přístup. Funkci zasadil do pravé části spodního taskbaru na tabletu nebo Chromebooku, v hlavním přehledu novinek Androidu 17 ji vůbec nezmínil a podmínil ji splněním několika kroků v nastavení. Výsledek? Funkce existuje, ale pokud ji aktivně nehledáte, s největší pravděpodobností o ní nevíte.
Co přesně Continue On umí a kde ji najdete
Continue On funguje jako systémový most mezi dvěma androidovými zařízeními přihlášenými ke stejnému účtu Google. Otevřete aplikaci na telefonu, třeba Google Dokumenty, Gmail nebo Chrome, a na druhém zařízení se v pravé části spodní lišty objeví návrh s ikonou dané aplikace. Po klepnutí se aplikace otevře na odpovídající obrazovce: ve stejném dokumentu, ve stejném e-mailovém vlákně nebo na stejné webové stránce.
Google v oficiální dokumentaci rozlišuje dva režimy. Prvním je handoff z aplikace do aplikace, kdy se na cílovém zařízení otevře přímo nativní aplikace s předaným stavem; typickým příkladem jsou Dokumenty. Druhým je přechod do webu, kdy se místo aplikace otevře webová verze služby. Tak to funguje třeba u Gmailu, kde se v prohlížeči načte konkrétní vlákno. Oba režimy ale mají jeden zásadní háček: vývojář musí podporu ručně implementovat pro každou jednotlivou obrazovku ve své aplikaci. Bez toho se nic nepřenáší.
Proč o funkci téměř nikdo neví
Důvodů je několik a skládají se do jednoho celku. Google v červnu 2026 vydal Android 17 a v oficiálním přehledu novinek pro běžné uživatele vypíchl bubliny v notifikacích, reakce na obrazovce, herní vylepšení a bezpečnostní funkce. Continue On? Ani slovo.
K tomu přidejte podmínky, které musíte splnit, aby se funkce vůbec ukázala:
- Stejný účet Google na obou zařízeních
- Zapnutý Bluetooth
- Připojení ke stejné Wi-Fi síti
- Aktivované Cross-device services s povolenou položkou „Continue activity“
- Aplikace, která Continue On skutečně podporuje
Pokud kterýkoli z těchto bodů chybí, ikonka v taskbaru se prostě nezobrazí. Žádná chybová hláška, žádné upozornění. Ticho. A protože Google funkci nepropaguje a zobrazuje se výhradně na druhém zařízení, tedy tabletu nebo Chromebooku, běžný uživatel s jedním telefonem se o ní nedozví vůbec.
Dvanáct let za Applem, a stále užší záběr
Apple představil Handoff 2. června 2014 jako součást OS X Yosemite a iOS 8. Od té doby funguje napříč iPhonem, iPadem, Macem i Apple Watch. Ikona se ukazuje v Docku na Macu, v Docku na iPadu a ve spodní části přepínače aplikací na iPhonu. Podporuje desítky vlastních aplikací a řadu aplikací třetích stran.
Continue On v Androidu 17 startuje v podstatně skromnějším rozsahu. Google oficiálně ukazuje jako příklady Chrome, Dokumenty a Gmail; kompletní seznam podporovaných aplikací veřejně dostupný není. Směr přenosu je primárně z telefonu na tablet, nově Google dokumentuje i přenos na Chromebook, který v září 2026 začal prodávat se sloganem „Pokračujte přesně tam, kde jste na telefonu skončili, rovnou na notebooku.“ Opačný směr, z tabletu zpět na telefon, dokumentace explicitně neřeší.
Zajímavé je, že Samsung nabízel podobný princip už dříve ve vlastní nadstavbě. Funkce „Continue apps on other Galaxy devices“ umožňuje pokračovat v Samsung Internet a Samsung Notes na jiném zařízení Galaxy přes nabídku nedávných aplikací. Jenže to byl proprietární systém jednoho výrobce pro dvě vlastní aplikace, ne platformní řešení od Googlu.
Co to znamená pro české uživatele
Android 17 je od 16. června 2026 stabilně venku a Google ho zpřístupnil pro širokou škálu Pixelů, od řady Pixel 6 přes Pixel Tablet a Pixel Fold až po nejnovější řadu Pixel 10 včetně modelů Fold, XL a „a“. Jazykové ani regionální omezení pro Continue On dokumentace neuvádí, takže české verze aplikací Google by měly fungovat bez problémů.
Jeden detail ale stojí za pozornost. Přestože samotný Android 17 je stabilní, dokumentace k nastavení Continue On stále na některých místech odkazuje na beta komponenty Cross-Device Services a Google system services. To naznačuje, že ekosystém kolem funkce ještě plně nedozrál, i několik měsíců po oficiálním vydání systému.
Pozdní start, ale správný směr
Podle nás je Continue On spíš splátka dluhu než revoluce. Google roky budoval infrastrukturu pro propojení zařízení pod hlavičkou „Better Together“ (první veřejné obrysy strategie sahají minimálně do ledna 2023) a konkrétní Handoff API veřejně ukázal až v únoru 2026 v rámci Beta 2 Androidu 17. Zvolil přitom model, kde musí spolupracovat vývojáři aplikací, což je otevřenější přístup než uzavřený ekosystém Applu, ale zároveň pomalejší na rozjezd. Dokud třetí strany nepřidají podporu, zůstane Continue On funkcí pro hrstku aplikací Google.
Dvanáct let je dlouhá doba na to říct „konečně“. Ale pro každého, kdo denně přepíná mezi androidovým telefonem a tabletem, je ta malá ikonka v pravém rohu taskbaru přesně ten detail, který ze dvou samostatných zařízení začíná dělat jeden celek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman