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Krásný řecký přístav Nafpaktos s dramatickou minulostí. Právě tady se rozhodovalo o osudu Evropy

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Historií se jako červená nit táhnou bitvy, jež rozhodovaly o osudech lidí, národů a států. Sice o tom písemné památky mlčí, protože ještě neexistovaly, ale řekla bych, že kyji se mezi sebou o lepší sousto mlátili také zástupci homo habilis někde ve východní Africe. Přenesme se však o 2,3 miliony roků dopředu do roku 1571, kdy se v Jónském moři 7. října utkaly spojené námořní síly Svaté ligy a Benátské republiky s námořnictvem Osmanské říše v bitvě u Lepanta, dnešního Nafpaktosu. Kdo tenkrát vyhrál a jak vypadá tento řecký přístav v dnešní době?
hrad Nafpaktos

hrad Nafpaktos

Zdroj: Foto: ChrLoukop, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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