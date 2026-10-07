Krásný řecký přístav Nafpaktos s dramatickou minulostí. Právě tady se rozhodovalo o osudu Evropy

Historií se jako červená nit táhnou bitvy, jež rozhodovaly o osudech lidí, národů a států. Sice o tom písemné památky mlčí, protože ještě neexistovaly, ale řekla bych, že kyji se mezi sebou o lepší sousto mlátili také zástupci homo habilis někde ve východní Africe. Přenesme se však o 2,3 miliony roků dopředu do roku 1571, kdy se v Jónském moři 7. října utkaly spojené námořní síly Svaté ligy a Benátské republiky s námořnictvem Osmanské říše v bitvě u Lepanta, dnešního Nafpaktosu. Kdo tenkrát vyhrál a jak vypadá tento řecký přístav v dnešní době?
hrad Nafpaktos
Zdroj: Foto: ChrLoukop, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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