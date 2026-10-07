Djokovič odmítá prozradit, jakou nemocí trpí. V Pekingu přesto zdolal tři hráče z top 10 a přepsal historii ATP

6. října 2026 stál Alex de Minaur u sítě po prohraném tiebreaku, ve druhé sadě vedl 1:0. Pak podal ruku a skrečoval. Djokovič tak v Pekingu po jedenácti letech od posledního startu získal svůj sedmý titul ze sedmi účastí. Za jeden týden porazil tři hráče z první desítky a dvakrát se zapsal do historie. Zároveň stále mlčí o zdravotním problému, který ho podle jeho slov provází většinu sezony. Výsledek je tedy jasný. Nejasné zůstává, jak dlouho ho tělo nechá takhle hrát.
Cesta přes elitu: Zverev, Medveděv, de Minaur
Turnaj ATP 500 v Pekingu se hrál od 30. září do 6. října. Djokovič začal výhrou nad Borgesem a pokračoval přes Bua. Skutečná zkouška ale přišla až ve čtvrtfinále.
- Čtvrtfinále, 4. 10.: Alexander Zverev (tehdy 2. hráč světa): výhra 4:6, 6:4, 6:4
- Semifinále, 5. 10.: Daniil Medveděv (6.): za stavu 7:5, 5:3 Medveděv diskvalifikován
- Finále, 6. 10.: Alex de Minaur (9.): za stavu 7:6(3), 0:1 de Minaur skrečoval kvůli zranění
Nejpřesvědčivější byl zápas se Zverevem. Djokovič prohrál první sadu, ale podle jeho oficiálního webu pak vyhrál 82 % bodů po prvním servisu. Rozhodující brejk přišel ve druhé i ve třetí sadě shodně v desátém gamu, tedy přesně ve chvíli, kdy soupeř podával, aby set udržel. Takové načasování svědčí spíš o přesném čtení zápasu než o fyzické převaze.
Dvě ze tří výher nad top 10 ovšem skončily nestandardně. Medveděv byl diskvalifikován, de Minaur nedohrál. Na hodnotě výsledku to nic nemění, protože Djokovič v obou zápasech vedl. Pro hodnocení jeho formy je to ale důležité: plnou délku utkání proti elitě v Pekingu odehrál jen jednou.
Dva rekordy, které dosud nikdo neměl
Pekingský titul byl Djokovičův první v sezoně 2026 a zároveň 102. v kariéře. Tím se stal prvním hráčem v historii, který získal alespoň jeden titul v 21 sezonách po sobě. Nikomu ten rekord nevzal, protože žádný předchozí držitel neexistuje. Hranici vytvořil sám.
Druhý zápis se týká jednoho turnaje. Výhrou nad Zverevem si Djokovič v Pekingu připsal 32. vítězný zápas bez porážky a překonal dosavadní nejlepší start na jednom turnaji v open éře mužské dvouhry. Ten držel Rafael Nadal, který na Roland Garros začal bilancí 31:0. Po semifinále a finále je Djokovičovo pekingské skóre 34:0. Tedy o tři výhry víc než Nadalova hranice, a to v areálu, kde Srb nikdy neprohrál.
V celkovém počtu titulů se přiblížil Rogeru Federerovi, který jich má 103. Historické maximum drží Jimmy Connors se 109 tituly. Podle nás je ve 39 letech reálnějším cílem Federer než Connors, i když u Djokoviče se na podobné odhady vyplatí dívat opatrně.
„Na kurtu jsem se zase cítil dobře. Když mám ten správný pocit, můžu hrát svůj tenis a vyhrávat tituly,“ řekl po finále podle oficiálního webu Novaka Djokoviče. Klíčová je v té větě podmínka „když“.
Problém bez jména
Po zápase s Buem 2. října se Djokovič na tiskové konferenci k potížím vrátil sám. Podle přepisu serveru Punto de Break řekl, že nejde o kondici ani výdrž, ale o „něco spojeného se zdravím“. S týmem se prý snaží přijít problému na kloub. Podrobnosti zveřejnit odmítl. Podle něj by mohly vyznít jako stěžování si nebo hledání výmluv.
Konkrétní diagnóza tedy veřejně známá není a všechno ostatní jsou spekulace. Známé jsou jen projevy. Na US Open 2026 po porážce s Navonem 31. srpna popsal nevolnost, zvracení, křeče a bolesti zad, ramene i kolene. „Celé tělo se mi začne hroutit,“ citoval ho oficiální web US Open. V Pekingu si během turnaje znovu vzal lékařský time-out. Většinu sezony označil za fyzicky „velký boj“.
Jak vážný problém je, z dostupných informací určit nejde. Opakování potíží v řadě měsíců ale naznačuje, že nejde o jednorázové selhání.
Mlčení není u Djokoviče nic nového. V roce 2011 veřejně spojil svůj průlom se změnou stravy po zjištění nesnášenlivosti lepku. V roce 2017 ho zranění pravého lokte vyřadilo z okruhu na šest měsíců, což později sám otevřeně popsal. A když ho v roce 2023 na Australian Open část okolí obviňovala ze zveličování zranění, odpověděl, že „nemusí nikomu nic dokazovat“.
Podle nás jde o kombinaci ochrany soukromí a sportovní taktiky. Soupeř, který zná slabé místo, ví, kam mířit a jak dlouho výměny protahovat. Djokovič si tuhle výhodu nechává. Žádnou z těchto dřívějších potíží ovšem nelze brát jako vysvětlení té současné.
Co znamená Peking pro zbytek sezony
Výsledek se okamžitě projevil v číslech. V žebříčku Race to Turin poskočil Djokovič o šest míst na 9. příčku s 2 840 body, jak uvádí oficiální web Nitto ATP Finals. De Minaur je desátý se ztrátou 150 bodů. Jannik Sinner je ve stejném přehledu uveden jako hráč, který zbytek sezony vynechá, což cestu na Turnaj mistrů dalším hráčům otevírá. Podle sekundárních zdrojů se Djokovič vrátil i do top 10 světového žebříčku, a to z 11. na 8. místo.
Další start má přijít hned. Turnaj Masters v Šanghaji se hraje od 7. do 18. října, Djokovič je nasazený jako desátý a začne ve 2. kole proti vítězi zápasu mezi Hurkaczem a Duckworthem. Ještě po utkání s Buem přitom říkal, že o Šanghaji rozhodne podle pocitu. Počítá s Paříží-Bercy a rád by hrál Turnaj mistrů, pokud se kvalifikuje.
Tady se ukáže, jestli byl Peking návrat, nebo výjimka. Letošní bilance proti nejsilnější nové generaci je smíšená. Sinnera porazil v semifinále Australian Open v pěti setech, ve Wimbledonu s ním ale prohrál 0:3 na sety. S Carlosem Alcarazem prohrál finále v Melbourne. Peking ukázal, že na elitu stále stačí. Šanghaj s delšími zápasy a bez dne volna mezi koly prověří, jestli to tělo zvládne opakovaně.
České stopy ve stejném areálu
Zatímco Djokovič psal rekordy, ve stejném pekingském areálu se hrál ženský turnaj WTA 1000, který trvá déle, do 11. října. Z českého pohledu přinesl tři výrazné příběhy.
Linda Nosková přijela jako pátá nasazená a úřadující wimbledonská šampionka. V osmifinále ji ale Jekatěrina Alexandrovová porazila 6:2, 6:2. Vzhledem k tomu, jak vysoko byla Nosková v Pekingu nasazená, to byla nejtvrdší česká porážka turnaje.
Nikola Bartůňková naopak jako 26. nasazená vyřadila Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3 a pak porazila Sinju Krausovou 6:0, 4:6, 6:3. Karolína Muchová přetlačila Naomi Ósakaovou 7:5, 1:6, 7:6(7) až na devátý mečbol. Výsledkem je český čtvrtfinálový souboj Muchové s Bartůňkovou, takže jedna Češka v semifinále bude jistě.
Ženskou část v Česku vysílá CANAL+ Sport 2, dostupný i přes Skylink Live TV v balíčcích CANAL+ a KOMBI+. Mužské přenosy z Pekingu včetně nedělních čtvrtfinále uváděl český televizní program na stanici Premier Sport.
Proti Zverevovi otočil zápas brejkem přesně v desátém gamu, a to dvakrát. Tak Djokovič hraje, když se cítí dobře. Jak často se tak bude cítit, ví zatím jen on a jeho tým.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář