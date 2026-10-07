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Djokovič odmítá prozradit, jakou nemocí trpí. V Pekingu přesto zdolal tři hráče z top 10 a přepsal historii ATP

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Novak Djokovič v 39 letech ovládl Peking, porazil Zvereva, Medveděva i de Minaura a získal 102. titul. Co ho trápí, dál neřekl.
Djokovič odmítá prozradit, jakou nemocí trpí. V Pekingu přesto zdolal tři hráče z top 10 a přepsal historii ATP

Djokovič odmítá prozradit, jakou nemocí trpí. V Pekingu přesto zdolal tři hráče z top 10 a přepsal historii ATP

Zdroj: Andymiah / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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