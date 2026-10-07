Marchand se svíjel v bolestech a nemohl vstát. Florida přišla o dvě opory a fanoušci volají po trestu pro obránce Kings

Do konce druhé třetiny zbývalo 52,6 sekundy, když se Brad Marchand rozjel na branku Kings. Obránce Brandt Clarke ho zasáhl holí vysoko, útočník Panthers ztratil rovnováhu a vletěl do pravé tyče. Pak zůstal ležet. Držel se za levé koleno a nedokázal vstát. Brady Tkachuk s Nikem Mikkolou ho museli podepřít a odvést do kabiny, na levou nohu podle agentury AP nedokázal přenést váhu. Florida v úterý 6. října 2026 v Crypto.com Areně nakonec vyhrála 2:1. Z Kalifornie si ale veze i otázku, kterou si teď kladou v celém klubu: kolik takových ztrát ještě tým unese, než se z dobrého startu stane kopie minulé sezony?
52 sekund, které změnily večer
Zákrok přišel v čase 39:07 a rozhodčí ho nenechali bez reakce. Clarke dostal čtyřminutový trest za vysokou hůl, tedy dvojitý menší trest, jaký pravidla ukládají, když zásah holí do hlavy nebo obličeje způsobí zranění. Česká verze NHL.com sice uvádí trest dvouminutový, anglický zápis ligy i AP se ale shodují na čtyřech minutách.
Pro Clarkea to nebyl první ostrý moment večera. Už dříve byl vyloučen po střetu s Eetu Luostarinenem, který po zákroku utrpěl takzvaný stinger, bolestivé podráždění nervu v oblasti krku a ramene. Luostarinen se ale do hry vrátil. Dva incidenty jednoho obránce v jednom zápase vysvětlují, proč se 23letý bek Kings stal hlavní postavou pozápasové debaty. O jeho úmyslu ovšem nevypovídají nic. Žádný z dostupných zdrojů netvrdí, že šlo o záměr, a mezi Marchandem a Clarkem není doložena žádná předchozí rozepře.
Florida mezitím zápas dohrála bez Marchanda. Seth Jones skóroval, Matthew Tkachuk dal ve třetí třetině vítězný gól a Jacob Markström chytil 19 střel. Podrobnosti přináší oficiální zápis NHL.com. „Brutální,“ okomentoval Tkachuk zranění spoluhráče a po zápase za ním spěchal. Jones volil jiný tón: další muž na řadě, žádná sebelítost.
Čtvrteční vyšetření a týden starý šok jménem Barkov
Trenér Paul Maurice po utkání žádnou novinku neměl. Potvrzeno je jen zranění dolní části těla, konkrétně levé nohy. Marchand má jít na vyšetření pravděpodobně ve čtvrtek 8. října, délka absence zatím není známa.
Načasování je krutě ironické. Marchand v Los Angeles hrál teprve druhý zápas sezony po letní operaci. V debutu proti Anaheimu vstřelil vyrovnávací gól a sám přiznával, že návrat šel rychleji, než čekal. V minulém ročníku nasbíral 54 bodů v 52 zápasech, i ve svém věku tak zůstává jedním z nejproduktivnějších útočníků týmu.
Druhá rána přišla už dřív a jinde. Kapitán Aleksander Barkov se zranil 1. října v San Jose, opět jde o dolní část těla. Klub ho přesunul na dlouhodobou listinu zraněných, což znamená minimálně deset zápasů a 24 dní mimo hru. Odhad zní na šest až osm týdnů, operace podle Maurice potřeba není. Trenér dodal, že zranění nepůsobí stejně jako loňská katastrofa, kdy Barkovovi praskly zkřížené a vnitřní postranní vazy v koleni a vynechal celou sezonu 2025/26.
Panthers tedy během pěti dnů přišli o dva hráče, kteří tvoří páteř jejich hry: o trojnásobného držitele Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka a o veterána, který umí zápas zlomit gólem i provokací.
Dočká se Clarke dalšího trestu?
K 7. říjnu liga žádné slyšení, pokutu ani suspendaci pro Clarkea neoznámila. Dveře to ale nezavírá. O dodatečných trestech rozhoduje oddělení hráčské bezpečnosti NHL, které sleduje všechny zápasy a může zasáhnout i tehdy, když rozhodčí zákrok na ledě potrestali. Podle pravidel ligy oddělení posuzuje typ zákroku, míru úmyslu či lehkomyslnosti, zranění soupeře, disciplinární minulost hráče i kontext utkání.
Pokud by došlo na telefonické slyšení, strop suspendace je pět zápasů. Při hrozbě šesti a více zápasů se nabízí osobní slyšení. Pevný sazebník pro vysokou hůl neexistuje a dosavadní případy ukazují, jak široké je rozpětí:
|Hráč
|Kdy
|Trest na ledě
|Verdikt ligy
|Tom Wilson
|březen 2024
|dvojitý menší trest
|6 zápasů
|Bobby McMann
|prosinec 2025
|trest do konce utkání
|1 zápas
|Anton Lundell
|prosinec 2025
|bez trestu
|pokuta kolem 115 tisíc Kč (maximum)
Z tabulky nelze přímo odvodit, co čeká Clarkea. Wilson měl za sebou bohatou disciplinární historii, McMannův případ zase vycházel z přísnějšího trestu už na ledě. V Clarkův neprospěch hraje vážnost následku, v jeho prospěch pravděpodobně chybějící doložený úmysl. Liga obvykle rozhoduje rychle, často před dalším zápasem hráče. Pokud do té doby nic neoznámí, zůstane zákrok u čtyřminutového trestu.
Hloubka kádru znovu na zkoušku
Na první pohled se Floridě daří. Úvodní čtyřzápasový venkovní výjezd přes Carolinu, San Jose, Anaheim a Los Angeles uzavřela bilancí dvou výher a dvou porážek po prodloužení či nájezdech, tedy se šesti body ze čtyř zápasů. To je slušná startovní čára.
Jenže tenhle film už jednou běžel. V sezoně 2025/26 chyběl Barkov celý ročník, Matthew Tkachuk vynechal prvních 47 zápasů a delší dobu byli mimo také Seth Jones, Dmitrij Kulikov, Sam Reinhart, Anton Lundell, Evan Rodrigues i sám Marchand. NHL.com napočítalo přes 500 zápasů, které hráči kvůli zraněním zmeškali. Výsledek? Dvojnásobný obhájce Stanley Cupu skončil mimo play-off.
Podle nás proto nejde o jeden bolestivý moment, ale o okamžitý test šířky kádru. Barkovův výpadek sám o sobě znamená velkou část října a listopadu bez prvního centra. Pokud by Marchand chyběl déle než pár zápasů, Maurice bude skládat útok bez kapitána i bez nejzkušenějšího útočného veterána najednou. Výhra v Los Angeles ukazuje, že tým dokáže zatnout zuby. Šest týdnů je ale víc než jeden večer.
Česká stopa a kde Floridu sledovat
Za Panthers nastupuje český obránce Radko Gudas, do incidentu však nijak zapojen nebyl. V záložním týmu Charlotte v AHL působí další dva čeští beci, Marek Alscher a Mikuláš Hovorka. Na soupisce Kings žádný Čech není.
V Česku vysílají NHL v této sezoně Nova a Prima, vybrané zápasy běží i na Nova Action a Prima Sport, kompletní nabídku slibuje NHL.tv na DAZN. Přehled shrnuje průvodce NHL.com. Nejbližší program Floridy podle středoevropského letního času:
- 11. října, 0:00: Minnesota (domácí premiéra)
- 12. října, 19:00: v Buffalu
- 14. října, 0:15: v Columbusu
- 16. října, 1:00: Vancouver
- 18. října, 0:00: Seattle
Zda konkrétní zápas zařadí Nova nebo Prima, je potřeba ověřit v denním programu.
Florida se v sobotu poprvé představí doma a fanoušci v Sunrise uvidí tým, který na úvod sezony nasbíral šest bodů. Možná ale bez dvou mužů, kteří ho dovedli ke dvěma titulům. Čtvrteční vyšetření levého kolene tak rozhodne víc než jen o tom, kdy se Marchand vrátí na led.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka