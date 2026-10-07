Google po 15 letech pohřbívá ChromeOS a staví nový systém na Androidu. Chce konkurovat Windows i macOS za 29 tisíc korun

V květnu 2026 Google poprvé ukázal koncept nové notebookové platformy, v září ho rozvedl do konkrétních produktů s předobjednávkami. Po více než patnácti letech od uvedení prvního Chromebooku tak firma přesouvá část svého notebookového světa směrem ke Googlebookům, nové kategorii zařízení, která kombinuje technologický základ Androidu s desktopovými základy ChromeOS. Nejde o okamžité ukončení stávajících Chromebooků. Ty dál fungují, dostávají aktualizace a Google uvádí, že zařízení s ChromeOS budou dostávat pravidelné aktualizace a bezpečnostní záplaty až do poloviny roku 2034. U novějších způsobilých zařízení navíc Google počítá s možností přechodu na Googlebook OS. Nová prémiová spotřebitelská řada notebooků už ale nese jiné jméno, jiný systém a jiné ambice. A cenově? V USA startuje nejlevnější Googlebook na 899 dolarech, v Evropě se oficiální německý blog drží startu „od 1 199 €“. Při kurzu ECB z 2. října 2026 to vychází na asi 29 340 Kč. Zajímavé je, že francouzský katalog ukazuje HP Googlebook 14 už od 1 099 €, tedy přibližně 26 900 Kč. Titulkových 29 tisíc tedy odpovídá vyšší z obou oficiálních cen.
Co je Googlebook OS a proč nejde o „velký Android“
Představa tabletu s klávesnicí je první, co člověka napadne. Jenže Google udělal něco jiného. Googlebook OS staví na technologickém základu Androidu a zároveň využívá desktopové základy ChromeOS. Díky tomu nabízí nativní podporu aplikací pro Android, Google Play a hluboké propojení s telefonem s Androidem. Zároveň si zachovává desktopové prostředí s plnohodnotným webovým prohlížečem, prací s myší a klávesnicí, správou souborů a izolovaným linuxovým prostředím pro vývojáře. Google tento směr popisuje jako posun „od operačního systému k inteligentnímu systému“.
Prakticky to znamená, že uživatel dostane desktopový prohlížeč, aplikace z Google Play a nástroje jako Google Docs nebo Gmail, stejně jako například Adobe Photoshop, Lightroom a CapCut. Googlebooky zároveň nabízejí lokální úložiště, takže nejde o čistě cloudový stroj jako u prvních Chromebooků. Google navíc uvádí podporu offline sledování u některých streamovacích služeb. Co Googlebook OS naopak nenabízí jako svou hlavní vlastnost, je kompatibilita s klasickými desktopovými programy vytvořenými přímo pro Windows nebo macOS.
Pět výrobců, čipy s NPU a slib deseti let aktualizací
Google do první vlny zapojil Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Všechny modely sdílejí několik společných rysů:
- Procesory: Intel Core Ultra nebo Qualcomm Snapdragon X Elite s NPU o výkonu přes 45 TOPS pro lokální úlohy s umělou inteligencí
- RAM: od 16 GB
- Úložiště: 512 GB a výše u základních konfigurací
- Bezpečnost: čip Google Titan a architektura navazující na ChromeOS, včetně hypervisoru pKVM pro izolované linuxové prostředí
- Aktualizace: Googlebook OS má dostávat pravidelné aktualizace a nové funkce až po dobu deseti let
Nejlevnější americká konfigurace, Acer Googlebook za 899 dolarů, nabízí Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM, 512 GB úložiště a konvertibilní konstrukci. V Evropě se prodej rozjíždí 5. října 2026 v Británii, Irsku, Francii a Německu; ve stejný den se zařízení dostanou také do Austrálie. Česko v první vlně chybí. Česká stránka nápovědy Google Store v sekci notebooků uvádí Acer Googlebook pouze pro USA a plnohodnotnou českou lokalizaci systému zatím nelze z veřejně dostupných informací potvrdit.
Skutečná zbraň: notebook jako prodloužení telefonu
Konkurenční výhoda Googlebooků neleží v kopírování Windows ani macOS. Leží v tom, co Apple dlouhodobě nabízí mezi iPhonem a Macem a co Google dosud nedokázal nabídnout v podobně propojené podobě. Googlebook je od začátku navržený tak, aby spolupracoval s telefonem s Androidem, a nabízí:
- Přenos nastavení, hesel, Wi-Fi sítí a zpráv při prvním zapnutí
- Continue On – rozpracovaný úkol nebo podporovaný obsah z telefonu se otevře na notebooku
- Soubory z telefonu přímo ve správci souborů notebooku
- Cast My Apps – streamování a ovládání mobilní aplikace v okně na notebooku
Podle nás je právě tohle bod, kde Google poprvé reálně odpovídá na kontinuitu v duchu Applu. Ne dokonale a ne se stejnou šíří ekosystému, ale s jasným směrem. Pro člověka, který žije v Androidu a službách Googlu, může být podobné propojení silnějším argumentem než samotné specifikace procesoru.
Co to znamená pro stávající Chromebooky a pro české kupce
ChromeOS neumírá přes noc. Stávající Chromebooky dostávají aktualizace po celou podporovanou životnost, podnikové a školní licence zůstávají aktivní a Chromebooky se dál počítají s využitím ve školách a firmách. Google navíc uvádí, že mnoho novějších komerčních Chromebooků bude později způsobilých k přechodu na Googlebook OS.
Pro firemní nasazení ale přichází zásadní háček: centralizovaná správa Googlebooků při startu ještě není k dispozici. První fáze komplexnějších nástrojů pro správu má začít ve druhé polovině roku 2027. Googlebooky jsou tedy při uvedení v roce 2026 zaměřené především na běžné spotřebitele.
A český kontext? Datum prodeje v Česku není známé a česká lokalizace není potvrzená. Kdo potřebuje notebook teď, nemá důvod čekat. Kdo chce prémiový stroj úzce napojený na Android a vystačí si s webem, aplikacemi pro Android a běžnými nástroji pro produktivitu, ten má důvod sledovat, kdy se první vlna rozšíří i na český trh.
Experiment, nebo strategický přelom?
Googlu se dá vyčítat ledacos, hřbitov zrušených služeb je dlouhý. Tady ale nejde o sólový experiment. Pět hardwarových partnerů, slib až deseti let aktualizací, víceletá roadmapa pro firmy a školy a hluboká integrace s Androidem ukazují na dlouhodobější strategii, ne na vedlejší projekt. Jestli to stačí na to, aby se Googlebook stal třetí výraznou silou vedle Windows a macOS, ukáže až reálný prodej. Ale směr je po letech pokusů Googlu s notebooky tentokrát překvapivě čitelný.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík