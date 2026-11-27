IN MEDIAS RES. Klíčovým faktorem při rozhodování novinářů o tom, zda psát, či nepsat o soukromí politiků nebo jejich rodinných vazbách, je skutečnost, zda ten který politik zmiňované soukromí či rodinu dává veřejnosti všanc. Zda je využívá pro zvýšení své popularity. Následný – zcela legitimní – zájem novinářů může pak připisovat pouze sám sobě. Platilo to před třiceti lety v případu sebevražedného pokusu syna Miloše Zemana, platí to i dnes při odhalení strýce Andreje Babiše, jakožto příslušníka gestapa.
Informovat, či neinformovat o sebevražedném pokusu syna Miloše Zemana? Tohle dilema jsem řešil s kolegy v Lidových novinách v polovině roku 1996. A neřešili jsme ho zdaleka sami. O sebevražedném pokusu věděli i kolegové v některých dalších redakcích.
V Lidových novinách jsme se nakonec přiklonili ke zveřejnění. Důvod? Tehdejší předseda ČSSD v kampani mimo jiné kladl důraz na „šťastnou a harmonickou rodinu” - i tu vlastní. Podrobnosti i naší tehdejší argumentaci a úvahy si můžete přečíst po kliknutí na reprofoto článku z roku 1996:
[caption id="attachment_152348" align="aligncenter" width="300"] Archiv autora, FOTO: HlídacíPes.org[/caption]
"Emigračka" tety Violy, gestapákovy manželky
Tři desítky let staré dilema se mi vybavilo při čtení některých komentářů na téma zveřejnění informace, že strýc Andreje Babiše sloužil v jednotkách SS a pracoval pro gestapo.
Zprávu jako první zveřejnil server Seznam Zprávy s odkazem na zjištění historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).
Ve zkratce : Willibald Otto Erzen byl přesvědčený nacista, který se už na podzim roku 1932 stal členem nacistické strany NSDAP a její ozbrojené organizace SS. Se změněným křestním jménem pak 101letý William zemřel před dvanácti roky v kanadském městě Brampton. Erzen byl strýcem českého premiéra Andreje Babiše (ANO).
Jako protektorátní gestapák si totiž poté, co svolil samotný Heinrich Himmler, vzal za ženu Violu Babišovou. Tedy sestru Babišova otce Štefana. Ta byla členkou Nacionálně-socialistické ženské ligy (NS-Frauenschaft, NSF), jedné z masových organizací NSDAP.
Willibaldovi a Viole se v roce 1950 podařilo vycestovat a uchytit se v Kanadě. Samotný Andrej Babiš Seznam Zprávám řekl, že s touto částí své rodiny prý neměl nic společného: „Nikdy jsem je neviděl, žádný kontakt jsem s nimi neměl a jméno Willibald jsem dokonce ani neslyšel.“ Více říci nechtěl. Po Seznam Zprávách informaci o rodinné vazbě českého premiéra a člena SS převzala i další média.
„Předhazovat někomu minulost jeho příbuzných je nejen účelové, ale též mimořádně hloupé," napsal mimo jiné ve svém komentáři "Babišův strýc gestapák jako munice pro média. Také proto se do politiky nikomu nechce" v Lidových novinách Martin Zvěřina. Svůj názor pak zakončuje větou: "Andreji Babišovi vyčítejme, co dělá či udělal, případně nedělá, ale hanět jej přes příbuzné připomíná Haškovo: To je syn toho probodnutýho, to bude asi také pěknej lump."
Bývalý dlouholetý Babišův zaměstnanec Zvěřina v komentáři informaci označil za "senzacechtivou". Zvěřina – ať už účelově, či ze skutečného nepochopení – při obhajobě své teze „předhazovat někomu minulost jeho příbuzných je nejen účelové, ale též mimořádně hloupé" zcela opomíjí podstatnou skutečnost.
A to fakt, že emigraci „tety Violy" do Kanady Andrej Babiš dlouhá léta používal jako součást legendy o tom, že on osobně a celá jeho rodina byli pronásledováni komunistickým režimem. Což je v rozporu s historickými fakty. Viz třeba skvělý komentář Jana Urbana k letošnímu 17. listopadu níže, ve kterém upozorňuje, že i Babišovu vlastní minulost je třeba popisovat přesně.
Slovenský Ústav paměti národa jej totiž nadále eviduje jako agenta StB pod krycím jménem Bureš a trvá na oprávněnosti evidence. Babiš vědomou spolupráci popírá.
Slovenské ministerstvo vnitra s ním v roce 2024 uzavřelo smír, v němž uznalo neoprávněnost evidence a jeho tvrzení, že vědomě nespolupracoval; ÚPN své stanovisko nezměnil. Přesto je Andrej Babiš schopen veřejně tvrdit, že "vyhrál všechny soudy".
https://hlidacipes.org/jan-urban-andreji-babisovi-v-miru-slovo-k-17-listopadu/
Legitimní zájem o věci soukromé
„Bylo lidsky smutné sledovat v televizi vaši nedávnou a hodně nedůstojnou parlamentní hereckou etudu uražené nevinnosti: ,Co si to dovolujete s tím StB, co si to dovolujete? Já jsem vyhrál všechny soudy, přestaňte lhát! Moje rodina měla tři emigračky, mě estébáci vyšetřovali, vydírali, tak si to nedovolujte!,‘ píše mimo jiné ve svém komentáři Jan Urban.
A právě z jím zmíněných tří emigraček se jedna týkala tedy Violy a jejího manžela, příslušníka SS. Jinými slovy, Andrej Babiš dlouhodobě veřejně zmiňuje rodinné „emigračky”, aby ukázal, že jeho rodina za komunismu režimu nesloužila, nýbrž že trpěla.
Když si ovšem dnes díky historikům z ÚSTR a novinářům můžeme doplnit, že jedna z Babišem zmiňovaných emigraček byl strejda gestapák, tak nám to dává poněkud jiný obrázek, než nám chtěl až dosud Andrej Babiš vsugerovat (viz třeba toto video).
Přesto Martin Zvěřina peskuje novináře, že příběh „strejdy esesáka" zveřejnili a považují ho za relevantní pro veřejnou diskusi.
V jednom má sice pravdu: nikdo si nevybírá rodinu a neodpovídá za činy příbuzných, které navíc možná nikdy ani nepoznal. „Jakmile však politik rodinnou historii používá jako argument pro vlastní důvěryhodnost, stává se způsob jejího podání legitimním předmětem veřejné kontroly," argumentuje ve svém přesvědčivém souhrnu politik a finančník Jiří Lobkowicz.
S Jiřím Lobkowicem v tomto zcela souhlasím. Klíčovým faktorem při rozhodování novinářů o tom, zda psát, či nepsat o soukromí politiků či jejich rodinných vazbách, je skutečnost, zda ten který politik zmiňované soukromí či rodinu dává veřejnosti všanc. Zda je využívá pro zvýšení své popularity.
Následný – zcela legitimní – zájem novinářů může pak připisovat pouze sám sobě. Platilo to před třiceti lety v případu sebevražedného pokusu syna Miloše Zemana, platí to i dnes při odhalení strýce Andreje Babiše, jakožto příslušníka SS.
Přesně tohle ovšem Zvěřina v Lidových novinách zcela opomíjí. Podle mě zcela záměrně, aby mohl ostatní peskovat větami typu „pokud jde o Babiše, vypíná se půlce národa mozek a ze strážců demokracie se stávají nenávistní kádrováci”.