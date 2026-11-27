Moravskoslezský kraj předložil veřejnosti návrh rozpočtu na rok 2027. Příjmy jsou plánovány na 41,6 miliardy korun, výdaje pak na 45,6 miliardy. Schodek kraj pokryje z dříve vytvořených rezerv a částečně krátkodobým úvěrem, přičemž celkové zadlužení by nemělo překročit 9 procent běžných příjmů.
Občané se k návrhu mohou vyjádřit písemně na podatelně krajského úřadu v Ostravě, a to nejpozději do 11. prosince, nebo přímo na zasedání zastupitelstva 14. prosince, kdy bude rozpočet schvalován.
Na běžný provoz půjde 38,6 miliardy korun, přičemž nejvyšší výdaje míří do školství, sociálních služeb a zajištění vlakové a autobusové dopravy. Součástí provozních výdajů jsou také opravy majetku poškozeného loňskými povodněmi, zejména silnic a mostů, jejichž část nákladů pokryje státní program ŽIVEL 1.
Investiční část rozpočtu přesahuje 7,3 miliardy korun. Ve zdravotnictví bude pokračovat výstavba zázemí záchranné služby v Novém Jičíně a ve frýdecko-místecké nemocnici vznikne nový multifunkční pavilon. Na modernizaci přístrojového vybavení nemocnic a obnovu vozového parku záchranné služby je vyčleněno 135 milionů korun.
Kultura dostane prostředky na revitalizaci Zámku Bruntál, opravu střechy Žerotínského zámku i výstavbu depozitáře Muzea v Bruntále. Největší kulturní investicí zůstává novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka, z 85 procent spolufinancovaná z Operačního programu Spravedlivá transformace.
V sociální oblasti kraj buduje čtyři nové domovy pro seniory a lidi se zdravotním postižením v Ostravě, Opavě, Kravařích a Mokrých Lazcích jako náhradu za nevyhovující Zámek Dolní Životice. Ve školství dominuje projekt Technické a podnikatelské akademie za 1,1 miliardy korun, financované z evropských fondů Spravedlivé transformace.
Kraj zároveň aktualizoval střednědobý výhled rozpočtu na roky 2028 až 2030 s cílem udržet zadlužení podle ukazatele Moody's pod hranicí 10 procent běžných příjmů.
Zdroj: Moravskoslezský kraj