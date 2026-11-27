Začněte u postele a měkkých textilií
Postel je přirozeným středobodem každé ložnice, a proto se vyplatí věnovat pozornost tomu, jak vypadá i jak se v ní cítíte. V chladnějších měsících můžete lehké letní povlečení vyměnit za materiály, které jsou příjemné na dotek a při ulehnutí navozují pocit tepla. Oblíbenou volbou je například flanel, který má jemně počesaný povrch a při kontaktu s pokožkou nestudí. Pokud dáváte přednost hladšímu povrchu, sáhněte po bavlněném saténu. Krepové povlečení zase oceníte především tehdy, když nechcete trávit čas žehlením.
Při výběru se ale nezaměřujte pouze na
vzhled nebo aktuální sezónu. „Při výběru kvalitního povlečení bychom se neměli zaměřovat pouze na jeho vzhled a příjemný pocit na dotek. Stejně důležité jsou i vlastnosti materiálu a kvalita zpracování. Tkanina by měla být dostatečně hustá, aby proti světlu nebyla příliš průsvitná. Švy by měly být rovné a zapínání pevné, bez nežádoucího napětí v látce,“ vysvětluje Věra Handrejchová z české značky lůžkovin Brotex.
Samotným povlečením možnosti nekončí. Postel můžete doplnit měkkým přehozem, několika dekorativními polštáři nebo plédem, který budete mít večer po ruce. Příjemnou atmosféru pomůže vytvořit i huňatý koberec u postele nebo těžší závěsy, které interiér opticky zútulní. Při vrstvení textilií se držte několika barev a materiálů, které spolu přirozeně ladí.
Večer si zaslouží příjemné světlo
Osvětlení dokáže změnit atmosféru místnosti mnohem výrazněji, než se může zdát. Zatímco přes den oceníte dostatek přirozeného světla, večer je příjemnější tlumenější osvětlení, které nepůsobí tak ostře jako jediné centrální stropní světlo.
Základem může být lampička na nočním stolku, stojací lampa v koutě místnosti nebo menší světelný řetěz, který decentně doplní interiér. Při výběru žárovek dejte přednost teplému odstínu světla. Ten se dobře kombinuje s přírodními materiály a teplými barvami, které jsou pro podzimní a zimní
interiéry typické. Atmosféru mohou doplnit také svíčky, bez ohledu na to, jestli zvolíte ty jednoduché čajové, nebo výraznější svícen.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VELKÝM TRENDEM V BYDLENÍ JSOU V ROCE 2026 LOŽNICE, KTERÉ REAGUJÍ NA POTŘEBU BEZPEČÍ A KLIDU Foto: Pexels Vsaďte na teplé a tlumené barevné odstíny
Barvy mají velký vliv na to, jak na nás interiér působí. Pokud chcete ložnici dodat útulnější charakter, nemusíte hned malovat stěny nebo pořizovat nový nábytek. Často stačí vyměnit povlečení, přidat několik polštářů nebo zvolit přehoz v odstínu, který místnost příjemně zahřeje.
K podzimní a zimní atmosféře se hodí především krémová, béžová, karamelová a čokoládově hnědá. Pokud máte rádi výraznější barvy, můžete je doplnit vínovou, tlumenou růžovou nebo tmavě zelenou. Pěkně spolu funguje například kombinace smetanové a karamelové, případně vínové s béžovou a přírodním dřevem.
Nemusíte ovšem zůstávat pouze u jednobarevných textilií. Jemné kostky, proužky nebo decentní květinové vzory mohou ložnici dodat osobitost. Důležité je, aby se jednotlivé motivy vzájemně doplňovaly a celek nepůsobil příliš rušivě.
Vůně, které dotvoří večerní atmosféru
K útulnému
domovu nepatří jen to, co vidíme a čeho se dotýkáme. Výsledný dojem ovlivňují i vůně. Do ložnice se hodí spíše jemné a nevtíravé aroma, které nebude působit příliš intenzivně.
Mezi oblíbené možnosti patří levandule, jejíž vůně je spojována s relaxací, nebo hřejivá vanilka a dřevité tóny santalového dřeva. Vyzkoušet můžete také vonné sáčky do skříně, jemný aroma difuzér nebo interiérový sprej. Vždy ale vybírejte podle vlastních preferencí a počítejte s tím, že výrazné vůně nemusí být během spánku příjemné každému.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SPÁNEK SE ZDÁ JAKO SAMOZŘEJMOST, DOKUD NEZAČNE CHYBĚT. PROBLÉM MŮŽE POMOCT ŘEŠIT PŘÍRODA I TECHNOLOGIE Foto: Pexels Méně věcí, více klidu
Ani ty nejkrásnější dekorace nevytvoří příjemnou atmosféru, pokud na vás po příchodu do ložnice čeká nepořádek. Oblečení přehozené přes židli, nabíječky na zemi nebo několik dní odkládané sklenice na nočním stolku dokážou narušit dojem z jinak útulného interiéru, proto zkuste ložnici pravidelně zbavovat věcí, které do ní nepatří.
Zvláštní pozornost věnujte nočnímu stolku. Nemusí na něm být všechno, co během dne odložíte. Nechte na něm jen to, co skutečně používáte, například lampičku, knihu nebo sklenici s vodou. Noční stolek totiž nemusí sloužit jako odkládací plocha pro všechno, co zrovna nemá své místo.
Vytvořte si vlastní večerní rituál
Útulná ložnice není jen otázkou vybavení a dekorací, důležité je také to, jak v ní trávíte čas. Zkuste si proto vytvořit jednoduchý večerní rituál, který vám pomůže zpomalit po náročném dni.
Ztlumte světla, odložte telefon, připravte si šálek oblíbeného čaje a dopřejte si několik minut jen pro sebe. Můžete si přečíst pár stránek knihy, pustit si klidný podcast nebo se jednoduše zachumlat do deky a odpočívat. Pravidelně opakované drobnosti vám pomohou oddělit pracovní část dne od chvíle, kdy už se nemusíte nikam hnát.
Útulná ložnice nemusí být dokonale sladěná ani plná nových dekorací. Měla by především odpovídat vašim potřebám a být místem, kam se budete rádi vracet. Někdy k tomu stačí měkké povlečení, příjemné osvětlení, několik promyšlených detailů a trochu více pořádku. Právě takové drobné změny mohou z obyčejného večera udělat příjemnou chvíli, na kterou se budete těšit.
Zdroje: Tiskové materiály, Sleep Foundation