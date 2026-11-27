Dopravní potíže nastaly, jak jsme vás informovali, včera v podvečer na dálnici D1 na Vysočině ve směru na Prahu. Na 98. kilometru nemohly kamiony vyjet stoupání. Zatímco osobní auta nebo vozy silničářů by projely, těžké kamiony mnohdy s nevhodnými pneumatikami nemají šanci větší kopec na ledovce vyjet.
Dálnice D1 stála hodiny
Pravý jízdní pruh byl zablokovaný. Část kamionů ale najela i do levého, a tak bylo ucpání celé dálnice na Prahu dokonáno. Zablokován byl také nájezd na dálnici D1 na 90. kilometru.
„Kamiony, záchranářská ulička nikde, naše sypače zablokované a stále sněží… Kamiony v obou pruzích, policie se snaží protáhnout naše sypače dopředu. Prosíme o trpělivost, děláme, co můžeme…“ shrnulo včera večer Ředitelství silnic a dálnic, kterému se podařilo provoz obnovit až po dlouhých hodinách ve čtvrtek těsně před 22. hodinou.
Něco podobného se pak na Vysočině stalo také na silnici I/38 u Vílance a Čížova. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové tam nemohly projet sypače, protože trasu rovněž zablokovaly kamiony stojící vedle sebe.
Řidiči by rozdávali pokuty
Podobné případy se přitom opakovaly také během minulé zimy. Mnohým řidičům osobních vozů tak dochází trpělivost a řidiče kamionů, kteří v takové situaci najedou do levého pruhu, by přísně trestali.
„Já jsem také řidič, a ano, všem bych dal ne 5 500, ale 11 000 pokutu a hotovo. Ono by je to rázem přešlo,“ navrhl například pan Pavel pod příspěvkem na oficiálním profilu Ředitelství silnic a dálnic. „Dávat pokuty, stojí tam všichni jak de*enti a sypač nemůže projet,“ přidává se pan Otto.
„Dokud se Policie ČR nezvedne a nezačne v těchto situacích jednat, tak to bude stejné. Ještě jsem neviděl za 30 let za volantem, aby šel policista a pokutoval kamiony v levém pruhu,“ kritizuje také uživatel podepsaný jako Pepík. „Všechny kamiony v levém pruhu stáhnout na nejbližší parkoviště a vyčistit jim peněženky. A aspoň tři body dolů,“ míní zase uživatel Petr.
„Tak si to zkuste řídit“
Další řidiči také upozorňují, že kamiony mnohdy nemají v dobrém stavu pneumatiky a v zimě by na nich vůbec neměly vyjíždět. „Občas vidím, jak mají na kamionech sjeté pneumatiky úplně do hladka, škoda, že to nevidí i policie,“ píše pan Jiří.
U části řidičů však mají kamioňáci zastání. „Všem, co nadávají na kamiony, vřele a upřímně doporučuji si udělat na to papíry a půl roku jezdit a ideálně aby to vyšlo i na zimu. Pak jsem zvědavej, co byste tu psali,“ uvedl pan Petr.
Zdroje: Autorský text, Facebook
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