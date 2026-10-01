Obávanou lokalitou s nejvyšším možným dohledem je hlavní vlakové nádraží

Díky množství kontrol, přítomnosti policie i kamerovému systému se situace v exponované lokalitě alespoň nezhoršuje. Naopak se podle statistik zvýšil počet odhalených přestupků i trestných činů.
„Kontroly probíhají ve dne, v noci. Jejich četnost i způsob přizpůsobujeme situaci a poznatkům z terénu. Zvýšení dohledu dokládají statistiky. V roce 2025 jsme zkontrolovali na místě 4858 osob a 369 vozidel, letos to bylo za první pololetí již 3646 osob a 204 vozidel,“ říká mluvčí policie Michaela Raindlová.
Zjištěná protiprávní činnost v této oblasti zahrnuje jak přestupky, tak trestnou činnost. V případě trestné činnosti jde zejména o krádeže, ale také o případy výtržnictví, fyzická napadení či mravnostní trestnou činnost.
„V oblasti přestupků nejčastěji řešíme porušování veřejného pořádku, přestupky proti občanskému soužití a majetku nebo přestupky v dopravě. Celkově ale lokalita z pohledu registrované kriminality či bezpečnostní situace nevykazuje žádný negativní vývoj,“ uvedla mluvčí Raindlová.
V průměru kolem deseti kontrol denně vykoná v prostoru hlavního vlakového nádraží také Městská policie Plzeň. Střídají se tam strážníci z několika služeben, pomáhají i asistenti městské policie.
„U přestupků řešíme nejčastěji narušování veřejného pořádku, porušování městských vyhlášek či porušení zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,“ přiblížila mluvčí strážníků Jana Pužmanová.
Počet přestupků a trestných činů, které se daří v lokalitě zachytit, dokládá intenzitu kontrol. V průběhu roku 2025 státní policisté evidovali v Nádražní ulici celkem 154 přestupků a 55 trestných činů, za první pololetí letošního roku 84 přestupků a 26 trestných činů. Městská policie v lokalitě Šumavské a Nádražní ulice letos od ledna do poloviny září řešila 3090 událostí, vloni za stejné období 3593 událostí. Charakter i počet událostí ovlivňuje roční období, počasí, pohyb osob ve městě, konání kulturních či sportovních akcí, dopravní omezení a další.
Preventivní funkci plní na vlakovém nádraží také služební místnost strážníků, která funguje od září 2024.
„Posiluje pocit bezpečí mezi cestujícími a návštěvníky nádraží. Současně slouží jako zázemí strážníkům, kteří zde mohou řešit potřebnou administrativu, aniž by museli opouštět oblast nádraží. Je i kontaktním místem pro občany. Její součástí je interkom, který občana přímo spojí s naším operačním oddělením, může tak bez odkladu oznámit mimořádnou událost nebo nestandardní situaci v této lokalitě. Za dva roky byl interkom využit ve 422 případech,“ doplnila Jana Pužmanová.
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v budově hlavního vlakového nádraží včetně peronů a kolejiště mají na starosti bezpečnostní agentury. Najímá je vlastník budovy, kterým je státní podnik Správa železnic. Přesto i v těchto místech preventivně působí jak hlídky Policie ČR, tak hlídky městské policie. Cílem je maximálně předcházet protiprávnímu jednání.