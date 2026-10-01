Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Obávanou lokalitou s nejvyšším možným dohledem je hlavní vlakové nádraží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nechvalně proslulou lokalitou s nejvyšším dohledem ve městě je hlavní vlakové nádraží v Plzni. Počty kontrol se neustále zvyšují. Vloni zkontrolovala Policie ČR v této oblasti 4858 osob, městská policie 5517 osob. Letos policisté zkontrolovali za první pololetí 3646 osob, strážníci 4357 osob.
Obávanou lokalitou s nejvyšším možným dohledem je hlavní vlakové nádraží

Obávanou lokalitou s nejvyšším možným dohledem je hlavní vlakové nádraží

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:35

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Letošní parná vedra poškodila stromy v sadovém okruhu centra města
Letošní parná vedra poškodila stromy v sadovém okruhu centra města
Řidič úmyslně najel do lidí u hlavního nádraží, chtěl přejet své dva známé
Řidič úmyslně najel do lidí u hlavního nádraží, chtěl přejet své dva známé

Jednoho muže zachytil zpětným zrcátkem, druhý mu přeletěl přes kapotu. Řidiče, který podle kriminalistů...

Další trestní oznámení kvůli kontaminaci na Šumavě, tentokrát ho podal ministr
Další trestní oznámení kvůli kontaminaci na Šumavě, tentokrát ho podal ministr

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) podal trestní oznámení na neznámého pachatele v...

Při říjnových volbách rozhodnou lidé také o výstavbě větrných elektráren
Při říjnových volbách rozhodnou lidé také o výstavbě větrných elektráren

Součástí říjnových voleb bude rekordních 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Lidé budou rozhodovat...

Drony létají, narážejí a střílí góly. Přichází Drone Soccer, fotbal budoucnosti
Drony létají, narážejí a střílí góly. Přichází Drone Soccer, fotbal budoucnosti

Je to famfrpál? Není to famfrpál jako z příběhů Harryho Pottera? Je to Drone Soccer, neboli fotbal dronů. A...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.