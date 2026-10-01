Kolik si vydělá kuchařka v domově pro seniory za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Vařit denně pro desítky seniorů je řemeslo s velkou zodpovědností. Kolik za tuto práci kuchařka dostane, určují státní tabulky, a ty na první pohled působí až neuvěřitelně skromně. Při bližším pohledu se však ukáže, že výplatu drží nahoře pojistka, o které se moc nemluví.
Inzerát z Frýdku-Místku mluví jasně
V září 2026 zveřejnil Domov pro seniory Frýdek-Místek nabídku práce pro kuchaře nebo kuchařku. Uchazeč potřebuje výuční list v oboru a domov mu slibuje zařazení do 6. platové třídy se zaručeným platem 31 360 Kč hrubého měsíčně. Po tříměsíční zkušební době může přibýt osobní příplatek a také mimořádné odměny.
Proč zrovna o „zaručeném“ platu? Odpověď leží v pravidlech pro výplaty ve veřejných službách. Domovy, které kraj nebo obec zřídila jako příspěvkovou organizaci, vyplácejí svým lidem zpravidla plat, jehož výši určuje zákoník práce a nařízení vlády.
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Kuchařky se přitom neřídí tabulkou pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, přestože pracují v sociálním zařízení. Jejich tarif vychází ze základní stupnice vládního nařízení o platech.
Od 1. dubna 2026 začíná tarif kuchařky v 5. platové třídě na 19 110 Kč hrubého. Tolik tabulka přiznává nováčkovi s praxí do jednoho roku. S odpracovanými roky částka roste, nejvyššího stupně 27 160 Kč však kuchařka dosáhne až po velmi dlouhé praxi. V 6. třídě se tarify pohybují od 20 440 do 29 100 Kč.
Na výplatní pásce je víc, než ukazuje tabulka
Tady přichází ta pojistka, kterou zákoník práce nazývá zaručeným platem. Pro rok 2026 činí u prací ve 3. až 5. platové třídě 26 880 Kč měsíčně při plném úvazku a u 6. až 9. třídy 31 360 Kč. Když tarif spolu s osobním příplatkem a dalšími započitatelnými složkami na tuto částku nestačí, zaměstnavatel chybějící rozdíl dorovná doplatkem. Příplatky za práci přesčas, noční práci, víkendy, svátky a ztížené pracovní prostředí se do tohoto srovnání nepočítají.
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Jen tabulkových 19 110 Kč tak nováček v 5. třídě nedostane, protože mu při plném úvazku a odpracovaném měsíci náleží minimálně 26 880 Kč hrubého. V 6. třídě je efekt ještě výraznější. Žádný tarif v celé třídě na 31 360 Kč nedosáhne, a to ani v nejvyšším stupni. Proto frýdecko-místecký domov v inzerátu rovnou uvádí zaručenou částku.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Platová třída Tabulkový tarif od 1. 4. 2026 podle praxe Zaručený plat 2026 5. třída 19 110 až 27 160 Kč 26 880 Kč 6. třída 20 440 až 29 100 Kč 31 360 Kč
Pro rok 2026 pojistka platí beze změny. Vláda ale v září 2026 poslala do Sněmovny novelu zákoníku práce, podle které má zaručený plat od 1. ledna 2027 zmizet a nejnižší tarify se mají přestavět tak, aby neklesly pod minimální mzdu. Schválená zatím není.
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O platové třídě rozhoduje náplň práce, kterou popisuje vládní katalog prací. Kuchař v něm figuruje v několika platových třídách podle náročnosti práce. Do 5. třídy patří ten, kdo samostatně vaří podle závazných výživových norem nebo zvládá technologicky náročná teplá jídla.
Do 6. třídy katalog řadí kuchaře, kteří vykonávají některou z těchto činností: – při rozsáhlé výrobě jídel stanovují technologické postupy a kalkulace a sestavují vlastní receptury a jídelní lístky, – vaří náročné speciality české a cizí kuchyně, – připravují jídla s omezeními v dietním režimu nebo nejsložitější dietní jídla.
Nejvýš, v 7. třídě, stojí ten, kdo organizuje výrobu jídel v celé kuchyni a nese hmotnou odpovědnost. Kuchařka, která pro obyvatele domova vaří dietní stravu, tak má dobrý důvod ptát se na vyšší zařazení.
Přečtěte si také: Ani hladká, ani polohrubá. Babičky pekly buchty z 1 mouky, díky které byly nadýchané celý týden Příprava dietní stravy pro obyvatele domova může kuchařce vynést zařazení do vyšší platové třídy. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels. Víkendy a svátky přidávají peníze navíc
Za práci v sobotu a v neděli, ve svátek, v noci nebo přesčas dostává kuchařka příplatky, které se do zaručeného platu nezapočítávají, a proto jí přibudou až nad jeho hranici. Osobní příplatek a odměny se do zaručeného platu naopak počítají. Při nízkém tarifu tedy nejdřív jen zmenší doplatek a výplatu zvednou teprve tehdy, když spolu s tarifem zaručenou částku překročí.
Jinak to vypadá v domovech, které provozuje soukromá firma, církev nebo nezisková organizace. Tito provozovatelé vyplácejí mzdu a zákon jim ukládá jen to, aby neklesla pod minimální mzdu.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2026-16, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-356, https://ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_222_2010, https://www.dsfm.cz/kontakt/kariera/kuchar-kucharka-2041cs.html, https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/zaruceny-plat-od-1-1-2026/, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.e15.cz/zvyseni-platu-statnich-zamestnancu-2026, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328