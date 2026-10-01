Samsung ukrývá v nastavení bluetooth funkci, která zabrání přerušování hudby. Ne každý ji zná, změní vám život

Funkce se jmenuje Samostatný zvuk aplikace a Samsung ji má v systému One UI minimálně od května 2021. Neleží tam, kde byste ji čekali, v nastavení Bluetooth ji nenajdete. Schovala se do sekce Nastavení → Zvuky a vibrace → Samostatný zvuk aplikace, tedy mezi pokročilá zvuková nastavení, která většina uživatelů nikdy neotevře. Přitom právě tahle utilita řeší problém, který zná každý, kdo pouští hudbu přes Bluetooth reproduktor nebo autorádio a zároveň na telefonu brouzdá po sociálních sítích, otevírá hlasové zprávy nebo pouští krátká videa. Bez téhle funkce se zvuk jednotlivých aplikací řídí běžným systémovým výstupem. S ní můžete vybranou aplikaci nasměrovat na jiné audio zařízení.
Co přesně funkce dělá a proč ji Samsung nepropaguje
Princip je jednoduchý: vyberete jednu nebo více aplikací, jejichž zvuk chcete směrovat na konkrétní audio zařízení, třeba Bluetooth reproduktor nebo sluchátka. Ostatní zvuky telefonu mohou zůstat na jiném výstupu, například na jeho interním reproduktoru. Samsung sám uvádí příklad: hudba hraje v autě přes Bluetooth, zatímco video na telefonu slyšíte z jeho reproduktoru.
Proč o funkci skoro nikdo neví? Samsung ji nikdy nepostavil do role hlavního prodejního argumentu. V oficiálních materiálech ji vede jako součást „užitečných nastavení zvuku“, tedy jednu z desítek položek, které se v menu tiše nabízejí. Žádná uvítací obrazovka, žádný průvodce při prvním zapnutí. Prostě tam je a čeká, až si ji najdete.
Jak ji zapnout krok za krokem
Aktivace zabere asi minutu a nevyžaduje žádnou další aplikaci:
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do Zvuky a vibrace.
- Klepněte na Samostatný zvuk aplikace.
- Zapněte přepínač.
- Klepněte na Vybrat (nebo Přidat aplikace) a zvolte jednu či více aplikací, typicky Spotify, YouTube Music nebo jiný přehrávač.
- Vyberte audio zařízení: Bluetooth zařízení nebo Telefon.
Důležitý detail: možnost vybrat konkrétní Bluetooth zařízení se zobrazí jen tehdy, když je reproduktor nebo sluchátka už spárované a připojené. Nastavení si ale telefon zapamatuje, takže ho nemusíte opakovat pokaždé znovu.
Na kterých telefonech to funguje
Samsung bohužel nepublikuje kompletní seznam kompatibilních modelů. Z oficiálních materiálů je funkce přímo doložená například u Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobou součást One UI a česká podpora Samsungu ji dokumentuje už od roku 2021, je velmi pravděpodobné, že ji najdete i na řadě dalších telefonů Galaxy. Konkrétní dostupnost se ale může lišit podle modelu, verze One UI a regionu, takže stoprocentní záruku pro všechny telefony Galaxy dát nelze.
Jeden důležitý limit: příchozí hovory
Tady je potřeba být upřímný. Funkce dokáže oddělit zvuk vybraných aplikací od ostatních systémových zvuků, ale příchozí hovor je jiná situace. Android při telefonním hovoru pracuje s prioritou zvuku a přehrávání médií z ostatních aplikací může podle konkrétní aplikace a nastavení ztlumit, pozastavit nebo jinak omezit. Souvisí to se systémovým mechanismem zvaným audio focus. Samostatný zvuk aplikace toto systémové chování neobchází. Hudba se proto při hovoru může zastavit nebo ztichnout bez ohledu na nastavení.
Pro každodenní používání, scrollování Instagramem, otevírání hlasovek na WhatsAppu nebo pouštění TikToků, funkce funguje přesně tak, jak slibuje. U klasických hovorů ale nelze očekávat, že hudba zůstane za všech okolností nepřerušovaná.
Umí to i iPhone nebo Pixel?
Krátká odpověď: ne úplně stejným způsobem. Apple umí přepnout výstup přehrávání na Bluetooth příslušenství a zvlášť řeší audio během hovoru, ale systémový přepínač, který by jedné konkrétní aplikaci trvale přiřadil jiný výstup než zbytku telefonu, v iOS běžně nenajdete. Google na Pixelech nabízí přepínání výstupu médií mezi zařízeními, ale obdobu Samsungova oddělení zvuku podle jednotlivých aplikací v čistém Androidu standardně nenajdete.
Pokud posloucháte hudbu přes Bluetooth a zároveň telefon aktivně používáte, tahle funkce vám může ušetřit spoustu drobných frustrací. Stačí ji jednou nastavit. A pak na ni zapomenout, protože přesně tak má dobrá systémová funkce fungovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman