Září změní vzduch, zem i les. Váš pes to ví dřív než vy a jeho chování na procházce vám to prozradí jedním pohybem hlavy

Vypadá to, jako by zaregistroval něco vzdáleného. A přesně to se děje, jenže to „vzdálené“ je celá přestavba neviditelného pachového světa kolem něj. Výzkum záchranářských a stopovacích psů z posledních let ukazuje, že tento přechod od „čtení povrchu“ ke „čtení vzduchu“ je jedním z nejčitelnějších signálů, kterými pes překládá neviditelnou pachovou meteorologii do pohybu, jejž dokáže rozluštit i člověk.
Co září udělá s pachem v krajině
Konec léta přináší do českých nížin i podhorských údolí zásadní meteorologický zlom. Ranní teploty klesají, povrch země chladne rychleji než vzduch nad ním a relativní vlhkost stoupá. Na trávě se usazuje rosa, v údolích se tvoří studené kapsy a inverze, tedy vrstvy vzduchu, v nichž se teplota s výškou neochlazuje, ale naopak roste. Pachové molekuly se v takových podmínkách chovají jinak než v červencovém vedru.
Horký a suchý vzduch pach rychle rozptyluje, trhá ho na útržky a vynáší do výšky. Chladnější a vlhčí atmosféra ho naopak drží pohromadě a blíž u země. Disertační práce Judy Jinnové z UC Berkeley to doložila konkrétním číslem: každý nárůst relativní vlhkosti o jediný procentní bod vedl v průměru ke zmenšení plochy mezi lidskou trasou a dráhou stopujícího psa přibližně o 90 m². Podzimní pachová mapa je zkrátka „utaženější“, kompaktnější, soustředěnější, pro psí nos čitelnější.
Jenže vítr a terén tuto rovnici komplikují. Na otevřené louce proudí vzduch rovnoměrněji, zatímco v lese, mezi keři a na členitých svazích vznikají lokální víry a turbulence. Pach tu neplyne jako souvislá linka, ale jako roztrhaný oblak, série krátkých závanů oddělených mezerami bez jakéhokoli zápachu. A právě v těchto podmínkách pes přepíná strategii.
Dva režimy psího čichu: stopování u země a sběr pachu ze vzduchu
Odborná literatura rozlišuje tři základní způsoby, jak pes pracuje s pachem: tracking (sledování otisku stopy přímo na povrchu), trailing (následování pachového pruhu, který za sebou člověk či zvíře zanechá v okolním vzduchu a vegetaci) a air-scenting (zachytávání pachu neseného prouděním vzduchu). V praxi se tyto režimy prolínají, a klíčem k jejich rozpoznání je poloha hlavy.
Ve studii publikované v Chemical Senses sledovali výzkumníci trénované záchranářské psy na osmisetmetrové lidské trase staré jednu až tři hodiny. Úspěšnost nalezení cíle dosáhla 93 %. Psi přitom trávili sběrem pachu přímo u země pouhých zhruba 16,7 % celkového času. Zbytek práce probíhal s hlavou v různých výškách nad povrchem, tedy v režimu, který laik snadno přehlédne nebo zaměňuje za rozptýlení.
Rozhodující pozorovatelný moment nastává, když pes sklopí hlavu o více než 20° pod svou běžnou vyhledávací pozici (Jinnová to označuje jako „head down“) a vzápětí ji opět zvedne do vzduchu. Tento přechod signalizuje změnu strategie: pes přestal číst stopu nalepenou na trávě a přepnul na odchytávání pachových molekul, které k němu přinášejí vzdušné proudy. Krátké zastavení, které pohyb často doprovází, podle nás odpovídá okamžiku nového navzorkování; pes porovnává intenzitu pachu v levé a pravé nozdře a určuje směr, odkud vůně přichází. Přímé měření tohoto „strnutí“ jako samostatné kategorie ale citovaná studie neprováděla.
Proč psí nos září miluje, a co z toho plyne pro venčení
Psí čichový aparát disponuje přes 220 miliony receptorových buněk, každá opatřená stovkami řasinek zachytávajících pachové molekuly. Obě nozdry vzorkují vzduch nezávisle na sobě, což umožňuje bilaterální lokalizaci zdroje. Vlhká nosní sliznice navíc funguje jako lepkavá past na těkavé sloučeniny, a právě vyšší vlhkost prostředí tento mechanismus podporuje.
Novější výzkum z roku 2026 zaměřený na faktory úspěšnosti záchranářských psů potvrdil, že vyšší teplota a silnější vítr korelují s horším výkonem, zatímco rostoucí vlhkost s výkonem lepším. Zářijová rána s rosou, chladným vzduchem a slabým prouděním tak vytvářejí pro psí nos téměř ideální laboratoř.
Co to znamená pro běžného majitele na procházce? Především to, že pes, který v září zvedne čenich a na pár vteřin stojí, zpravidla pracuje, přepočítává si, kudy pach právě proudí. Pobídnout ho v tu chvíli k pohybu znamená přerušit orientační výpočet uprostřed procesu. Výzkum ukazuje, že psi mění polohu hlavy i vzdálenost od stopy podle aktuálních podmínek; zvednutý nos tedy bývá pracovní moment, nikoli zdržování. Samozřejmě s výjimkou situací, kdy bezpečnost vyžaduje okamžité přivolání, u silnice, na cyklostezce či v hustém provozu.
Jak odečíst pachovou meteorologii z chování vlastního psa
Sledování psí hlavy na procházce dokáže prozradit překvapivě hodně o stavu mikroprostředí. Zvednutí čenichu na otevřené louce naznačuje, že pach přichází vzduchem z větší vzdálenosti, proudění je rovnoměrnější a pachový oblak se drží pohromadě. Naopak v lese nebo mezi zástavbou, kde vegetace a překážky tříští vzdušné proudy, pes častěji střídá nos dole a nos nahoře v rychlém sledu, protože pach k němu doráží v přerušovaných dávkách.
Několik vodítek, která stojí za pozornost:
- Plynulé střídání polohy hlavy s návratem do jednoho směru: pes stopu drží a orientuje se.
- Široké přehazování bez zřetelného návratu do koridoru: pravděpodobná ztráta stopy, pes hledá nový kontakt s pachem.
- Dlouhé setrvání s nosem ve vzduchu po změně větru: signál, že se přeskupilo proudění a pes lokalizuje nový směr zdroje.
- Rychlý přechod k zemi po dešti: vlhkost stlačila pach k povrchu, stopa je čitelnější dole.
V kopcovitém terénu, typickém pro českou krajinu, přibývá ještě jedna proměnná. Přes den stoupá ohřátý vzduch po svazích vzhůru, v noci se ochlazený vzduch stahuje do údolí. Tyto svahové a údolní větry přenášejí pachové oblaky jinak než rovnoměrné proudění nad plochou krajinou. V údolních inverzích se pach může držet nízko nad zemí i hodiny po tom, co jeho zdroj zmizel, a pes na to reaguje intenzivnějším čtením povrchu tam, kde by ho člověk nečekal.
Září jako okno do neviditelného světa kolem nás
Zvednutý čenich v zářijovém ránu lze číst jako překlad, který pes provádí za nás. Překlad neviditelného proudění, vlhkosti a teplotních vrstev do jediného pohybu hlavy. Kdo se naučí tento signál rozpoznávat, získá víc než zajímavost pro procházku; získá živý indikátor mikroklimatu, který reaguje na změny prostředí s přesností, jakou žádný lidský smysl nedokáže napodobit.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková