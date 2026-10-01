Tahle 1 věc na kuchyňské lince je podle interiérových designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň kvůli ní vypadá jak za socialismu

Stojí hned vedle dřezu, bývá z bílého nebo šedého plastu a v podnosu pod ní se skoro vždycky drží trocha vody. Odkapávač na nádobí patří k českým kuchyním stejně samozřejmě jako rychlovarná konvice. Kolik domácností ho přesně má, nikdo nesčítal, ale u dřezu ho najdete v paneláku po babičce i v nové developerské garsoniéře. Návrháři kuchyní ho přitom z pracovní desky odstraňují mezi prvními věcmi.
Finové ho z linky vyřadili už ve 40. letech
Na severu Evropy tenhle problém vyřešili dávno. Ve Finsku se od poloviny 40. let používá skříňka na sušení nádobí zavěšená přímo nad dřezem, kterou Finové nazývají astiankuivauskaappi. Dno má otevřené a talíře stojí na drátěných roštech, takže voda z nich kape rovnou do dřezu. Rozšířila ji Maiju Gebhard z finského institutu pro efektivitu práce, která chtěla hospodyním ušetřit čas strávený mytím a utíráním. Dnes ji najdete téměř v každé finské domácnosti.
Podobné vestavěné sušáky do horních skříněk nabízejí i výrobci kuchyní u nás. Talíře tak schnou za zavřenými dvířky a pracovní deska pod nimi zůstává prázdná. S takovou skříňkou se vyplatí počítat od začátku, tedy když se kreslí nová kuchyň na míru nebo se stará linka mění skoro celá. Předělávat dno už namontované horní skříňky je pracné a výrobce by po takovém zásahu nemusel uznat záruku.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař v nemocniční kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Vestavěný sušák v horní skříňce nechá talíře uschnout za zavřenými dvířky a pracovní deska pod ním zůstane volná. Ilustrační foto. Zdroj: Bilguun Gantumur / Pexels. Proč designérům tolik vadí
Kdo si kuchyň prohlíží očima návrháře, vidí v první řadě ztracené místo. Plocha vedle dřezu je v kuchyni nejvytíženější, protože se na ní krájí zelenina, naklepává maso a odkládají hrnce z plotny. Odkapávač si z ní přitom ukousne velký kus. V malé panelákové kuchyni pak na přípravu jídla zbývá sotva místo na jedno prkénko.
Druhá věc je celkový dojem. Prázdná mřížka zůstává na očích i ve chvíli, kdy je všechno nádobí dávno uklizené ve skříňce, a kuchyň kvůli ní působí přeplněně. Šedivý plast vedle dřezu k tomu evokuje éru sídlišť, kdy kuchyně v bytech s umakartovým jádrem vypadala v jednom paneláku stejně jako v tom vedlejším.
Třetí potíž je údržba. Podnos pod mřížkou málokdy úplně vyschne, takže deska pod ním bývá navlhlá a po čase na ní zůstávají světlé skvrny. Bílé usazeniny vodního kamene se z tenkých plastových příček odstraňují jen pracně, a když se na čištění pár týdnů zapomene, začne se v zákoutích odkapávače držet plíseň.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné dózy z dob ČSSR a platí za ně až 6 000 Kč. Češi v nich mají mouku ve spíži Stačí přesunout sušení nad dřez
Nechcete kvůli sušení nádobí předělávat linku? Nejméně peněz stojí rolovací rošt, tedy řada kovových tyček obalených silikonem. Přes dřez ho natáhnete jen na dobu, kdy schne nádobí, a potom ho stočený uklidíte do zásuvky.
Kde se po každém vaření plní dřez hrnci a talíři, vyplatí se pevnější stojan, který se klene přes dřez jako lávka a na lince stojí jen nožičkami po stranách. Všechno, co z nádobí steče, skončí v odpadu, takže pod ním není co vylévat. Než ho koupíte, zjistěte rozměry dřezu a ověřte, že o konstrukci nebude zavadit páka baterie. Pokud u vás většinu práce zastane myčka a v ruce se myje nanejvýš hrnek od kávy, bohatě vám postačí samotný rošt.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Varianta Jak funguje Hodí se pro Dobré vědět Rolovací rošt rošt z kovových tyček v silikonu natáhnete přes dřez, po uschnutí nádobí ho stočíte a uklidíte domácnosti s myčkou, kde se v ruce myje jen výjimečně nejlevnější varianta Stojan přes dřez stojí nožičkami na lince po stranách dřezu, voda kape do odpadu domácnosti, kde se po každém vaření myje hodně nádobí v ruce není co vylévat, předem zjistěte rozměry dřezu a polohu baterie Police na zdi jako ozdoba kuchyně Přečtěte si také: Rychlovarná konvice nebo hrnec na plotně: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí
Třetí cesta vede na stěnu. Na zeď nad dřez se dá pověsit police, jejíž dno tvoří jen mřížka. Kapky padají skrz přímo do dřezu, takže umyté talíře a hrnky na polici uschnou a rovnou tam i zůstanou. Londýnský designér interiérů Mark Lewis podle magazínu Livingetc takové police věší zhruba 55 centimetrů nad dřez, aby se nádobí pohodlně ukládalo i vytahovalo.
U dřezu pod oknem hlídejte, aby police kuchyni nebrala světlo. Počítejte také s tím, že nádobí na ní bude pořád na očích. Hezké hrnky a talíře v jedné barvě se tak promění v dekoraci a na lince vedle dřezu se zase dá pohodlně krájet.
Zdroje: https://www.livingetc.com/advice/how-to-keep-dish-drying-racks-off-the-counters, https://en.wikipedia.org/wiki/Dish_drying_cabinet, https://www.umimeporadit.cz/klasicke-odkapavace-na-nadobi-mizi-z-kuchyni-nahrazuje-je-reseni-ktere-zabere-mene-mista-a-pusobi-elegantneji, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/odkapavac-na-nadobi-nad-drez/, https://www.fajntip.cz/clanky/plastove-odkapavace-na-nadobi-konci-na-cele-care-je-trumfne-vecicka-co-nezabere-misto-odvadi-vodu-a-neplesnivy-20260508-9971.html, https://www.homesandgardens.com/solved/over-the-sink-dish-rack-trend, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kuchyne-socialismus-retro-dnes/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/odkapavac-na-nadobi-chytra-reseni-do-kuchyne