Obaly od uzenin obsahují plast i hliník v jedné vrstvě. Nelze je oddělit, a proto je žádná třídírna v Česku nezpracuje

Představte si běžný sáček od nařezané šunky. Vypadá jako plast, na dotek připomíná plast, ale uvnitř se skrývá sendvičová stěna z polyethylenu, polyamidu a tenké hliníkové vrstvy, které drží pohromadě tak pevně, že je žádná běžná třídicí linka od sebe neodlepí. Právě tato konstrukce, navržená tak, aby maso chránila před kyslíkem, vlhkostí a bakteriemi, dělá z části masných obalů materiál, se kterým si české dotřiďovací linky neporadí. Jenže slovo „část“ je klíčové. Zatímco vakuový sáček s bariérovou fólií skutečně končí jako nerecyklovatelný zbytek, obyčejná průhledná vanička z polypropylenu projde třídicím procesem bez potíží. Celá kategorie „obal od masa“ tak zahrnuje materiály s diametrálně odlišným osudem, a právě v tom vězí zmatek, který trápí miliony českých domácností.
Proč bariérové vrstvy v obalech od masa odolávají recyklaci
Výrobci balených uzenin a čerstvého masa sahají po vícevrstvých fóliích z jediného důvodu: žádný samostatný plast nedokáže současně zastavit průnik kyslíku, udržet vlhkost a odolat mechanickému poškození při přepravě. Společnost Dow ve svém technickém přehledu pro potravinářské obaly uvádí, že vícevrstvá bariérová struktura prodlužuje trvanlivost, zachovává texturu a barvu masa a minimalizuje riziko kontaminace. Z pohledu hygieny i obchodu jde o racionální volbu.
Problém nastává po spotřebě. Vrstvy polyethylenu, polyamidu a hliníku bývají laminované nebo koextrudované, tedy tepelně či chemicky spojené do kompaktního celku. Portál Samosebou.cz rozlišuje dva pojmy: kombinovaný obal, jehož části lze od sebe snadno oddělit (třeba papírový obal s plastovým víčkem), a kompozitní obal, kde vrstvy od sebe odtrhnout prostě nejdou. Právě kompozity představují jádro potíží. Optický separátor na třídicí lince sice rozpozná, z čeho materiál sestává, ale rozebrat ho na čistý plast a čistý kov nedokáže.
Tři situace u popelnice: jednoduchý návod pro domácnost
Největší službu českému třídiči udělá rozdělení masných obalů do tří kategorií podle skutečné konstrukce, nikoli podle potraviny uvnitř.
- Čistá plastová vanička (typicky PP nebo PET, průhledná, bez kovového lesku uvnitř): po vyprázdnění a krátkém vytření patří do žlutého kontejneru. Absorpční vložku na dně je třeba oddělit a vyhodit do směsného odpadu.
- Plastový obal s papírovou etiketou (například sáček od šunky s nalepeným štítkem): směřuje rovněž do plastů. Papírová etiketa se z materiálu odstraní až v recyklačním procesu, takže ji předem strhávat nemusíte.
- Skutečný kompozit plast + hliník (vakuový sáček s kovovým leskem, kapsička se značením typu 90 C/ALU, silně mastný obal, který nelze ani zběžně očistit): nejbezpečnější volba je směsný komunální odpad.
Stříbrný nebo pokovený vzhled přitom automaticky neznačí nerecyklovatelný materiál. Samosebou.cz u některých polypropylenových sáčků s velmi tenkou metalízou výslovně uvádí, že do plastů patří. Rozhodující je materiálové značení na obalu a jeho celková konstrukce, nikoli pouhý vizuální dojem.
Proč se pravidla třídění mění obec od obce
Český systém sběru tříděného odpadu funguje decentralizovaně. Ministerstvo životního prostředí v metodickém vzoru vyhlášky výslovně počítá s tím, že každá obec může stanovit další složky sběru (třeba nápojové kartony) a přizpůsobit systém místní infrastruktuře. EKO-KOM eviduje šest různých kombinací multikomoditního sběru po celé republice: přes 900 obcí využívá výhradně společný sběr kovů s jinými komoditami, dalších zhruba 550 kombinuje samostatný a sdružený svoz.
Pro domácnost to znamená jedinou spolehlivou strategii: řídit se polepy na kontejnerech ve vlastní ulici a pravidly místního sběrného dvora. Univerzální celostátní poučka „vícevrstvý obal od uzenin vždy patří sem“ ve veřejně dostupných zdrojích jednoduše neexistuje. Sběrné dvory navíc mají vlastní omezení a specifika; Samosebou.cz doporučuje ověřit si podmínky předem, než tam jakýkoli atypický odpad odvezete.
Ekonomický tlak i evropská regulace tlačí výrobce ke změně obalů
Stát už dnes motivuje producenty k přechodu na lépe recyklovatelné materiály prostřednictvím ekomodulace. Plán odpadového hospodářství ČR 2025–2035 dokládá, že poplatek za kompozitní obaly v systému EKO-KOM vyskočil mezi červencem 2021 a lednem 2025 z 11 180 Kč za tunu na 25 212 Kč za tunu, tedy nárůst o 113,7 %. Výrobce, který nahradí vícevrstvý sáček monomateriálovou alternativou, ušetří tisíce korun na každé tuně obalů.
Na evropské úrovni přichází další impuls. Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) vstoupilo v platnost 11. 2. 2025 a použije se od 12. 8. 2026. Postupně zpřísňuje požadavky na recyklovatelnost a zavádí jednotnější pravidla pro označování obalů napříč celou Unií.
Paralelně se posouvají i technologie. Brněnská společnost SAKO na své dotřiďovací lince veřejně testovala vícevrstvé PE/PP sáčky s bariérou hliníkové metalízy a popsala, že optické separátory dokážou rozpoznat i složitější obalové struktury. Rakouská linka TriPlast, spuštěná jako jedna z nejmodernějších v Evropě, třídí plasty, hliník, nápojové kartony, papír, fólie i zbytkovou frakci v jednom proudu. Sbírat vícevrstvé obaly širším záběrem přitom zkouší i Německo; spolkové ministerstvo životního prostředí řadí obaly od uzenin a sýrů výslovně do žluté nádoby. Jenže ani tam to neznamená bezproblémovou recyklaci: německý Spolkový úřad pro životní prostředí potvrdil, že cíle recyklace kompozitních obalů zůstaly v roce 2024 opět nesplněné.
Až příští generace třídicích linek a jednodušší obalový design rozhodnou, jestli vakuový sáček od šunky přestane být slepou uličkou recyklačního řetězce; zatím je pro většinu českých domácností nejpoctivější cestou směsný kontejner.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková