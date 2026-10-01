Kina v sedmdesátkách kolabovala. Ve čtvrtek ve 14:30 uvidíte na Nova Cinema ten největší souboj člověka s živlem

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Čtvrtek odpoledne. Únava po pracovním týdnu se vás drží jako mokrá deka. Co kdybyste místo scrollování sociálních sítí zažili skutečné napětí? Představte si monumentální mrakodrap, 138 pater čistého luxusu a technologické dokonalosti. V jeho nejvyšším patře probíhá velkolepá oslava. Champagne teče proudem, smích se line vzduchem. Nikdo netuší, že o pár desítek pater níž se rodí noční můra. Jeden zkrat. Jeden okamžik. A cesty dolů jsou navždy odříznuty plameny.
Když Hollywood překonal sám sebe
Rok 1974 přinesl kinematografický zázrak. Dvě konkurenční studia – Warner Bros. a 20th Century Fox – koupila nezávisle práva na podobné romány o hořících mrakodrapech. The Tower a The Glass Inferno měly být rivaly. Místo toho se studia rozhodla pro něco bezprecedentního.
Spojila síly. Spojila rozpočty. A vytvořila Skleněné peklo – film, který definoval celý žánr katastrofických snímků. V hlavních rolích zářily největší hvězdy éry: Steve McQueen jako hasičský velitel Doug O’Halloran a Paul Newman jako architekt Duncan. Po jejich boku William Holden, Faye Dunaway a legendární Fred Astaire.
Režie se ujali John Guillermin a Irwin Allen. Rozpočet 14 milionů dolarů – v dnešních cenách přes 90 milionů – byl tehdy astronomický. Ale výsledek? Celosvětové tržby přes 203 milionů, což dnes odpovídá více než 1,3 miliardě dolarů.
Rivalita, která posílila film
Na place panovala elektrizující atmosféra. McQueen a Newman – dvě ikony s obrovským charismatem. Jejich agenti vyjednávali každý detail. McQueen požadoval stejný počet řádků dialogu jako Newman. Ne z ješitnosti. Chtěl zajistit, aby jeho postava hasičského velitele měla dramatickou váhu, přestože se objevuje až v druhé polovině.
Tvůrci našli geniální řešení. V úvodních titulcích umístili McQueenovo jméno jako první zleva, Newmanovo o něco výše. Diagonální uspořádání, které vyjadřovalo rovnocennost. A výsledek? Dvě životní role, které se navzájem posilovaly.
Oba herci odmítli kaskadéry ve většině nebezpečných scén. Newman osobně šplhal po zničeném hořícím zábradlí. McQueen – navzdory zákazu producenta – sám skočil z helikoptéry na střechu hořícího mrakodrapu. Skutečné nebezpečí, skutečný strach v očích. To digitální efekty nikdy nedokážou.
Fred Astaire a jeho jediná nominace
Legendární tanečník dostal roli sňatkového podvodníka Harmona s dobrým srdcem. Ve svých 75 letech předvedl výkon, který dojímal i ostřílené kritiky. Akademie ho nominovala na Oscara v kategorii Nejlepší herec ve vedlejší roli. Byla to jeho jediná soutěžní nominace v celé kariéře. Cenu sice nezískal, ale jeho scény patří k nejsilnějším momentům filmu.
Žádné CGI, jen skutečný oheň
Film získal tři Oscary – za kameru, střih a píseň We May Never Love Like This Again. Na ČSFD drží hodnocení 85 %, na IMDb 7,0/10.
„I po padesáti letech je to naprostá špička žánru. Žádné digitální triky, ale poctivý oheň, obří modely a neskutečné napětí. Když vidíte McQueena a Newmana v jedné scéně, uvědomíte si, co znamená skutečné chlapské charisma,“ říká jeden z věrných fanoušků na diskusním fóru.
Legendární kritik Roger Ebert napsal v roce 1974: „Robustní blockbuster a zdaleka nejlepší snímek z vlny katastrofických filmů. Dokáže pracovat s lidským rozměrem tragédie a udržet napětí po celou stopáž.“
Zdroj: youtube.com
Čtvrteční útěk z reality
Únava po pracovním týdnu? Tohle je lék. Žádné generické CGI exploze. Skutečné plameny, skutečné kaskadérské kousky, skutečné herecké výkony. Film, který vás připoutá k obrazovce od první minuty a nepustí až do závěrečných titulků.
Nova Cinema vysílá Skleněné peklo ve čtvrtek 1. 10. 2026 od 14:30 do 17:55. Tři a půl hodiny napětí, které vám ukáže, jak se dělaly filmy, když na place záleželo na každém detailu. Dáte si to?
Zdroje článku: cs.wikipedia.org, csfd.cz, medium.seznam.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná