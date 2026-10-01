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Kina v sedmdesátkách kolabovala. Ve čtvrtek ve 14:30 uvidíte na Nova Cinema ten největší souboj člověka s živlem

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Skleněný kolos tyčící se nad San Franciskem. Společenská smetánka slaví v nejvyšším patře. A hluboko dole tiše procitá nepřítel, který promění technologický triumf v ohnivé peklo.
Kina v sedmdesátkách kolabovala. Ve čtvrtek ve 14:30 uvidíte na Nova Cinema ten největší souboj člověka s živlem

Kina v sedmdesátkách kolabovala. Ve čtvrtek ve 14:30 uvidíte na Nova Cinema ten největší souboj člověka s živlem

Zdroj: Studio - eBay, Public Domain, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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