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Pět odpadků z kuchyně, které zkušení zahrádkáři nikdy nevyhazují. Smíchané dohromady nahradí i drahé hnojivo z obchodu

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Kávový lógr, vaječné skořápky, banánové slupky, rostlinné zbytky do kompostu a kopřivy na tekutou jíchu: tahle pětice dokáže pokrýt podstatnou část výživy záhonů i nádob od dubna do září.
Pět odpadků z kuchyně, které zkušení zahrádkáři nikdy nevyhazují. Smíchané dohromady nahradí i drahé hnojivo z obchodu

Pět odpadků z kuchyně, které zkušení zahrádkáři nikdy nevyhazují. Smíchané dohromady nahradí i drahé hnojivo z obchodu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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