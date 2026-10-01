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FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace

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Téměř dvě desítky světelných instalací, videomappingů a interaktivních děl promění známá brněnská místa v netradiční galerii. Třídenní přehlídka digitálního umění nabídne program na náměstích, v parcích, u historických budov i na Špilberku.
FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace

FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace

Zdroj: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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