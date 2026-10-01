Prádlo položené přímo na radiátoru může znamenat zbytečné výdaje. Nevhodné sušení navíc škodí samotnému oblečení

Prádlo položené přímo na radiátoru může znamenat zbytečné výdaje. Nevhodné sušení navíc škodí samotnému oblečeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 01.10.2026 04:33
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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