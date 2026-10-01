EU tvrdě rozhodla: Od 18. února 2027 čeká všechny majitele mobilních telefonů zásadní změna

Konec éry zalepených baterií v nových mobilech
Majitelé chytrých telefonů si od 18. února 2027 budou moci baterii vyměnit vlastními silami, bez nutnosti návštěvy servisu. Evropská unie totiž schválila nařízení 2023/1542, které výrobcům nařizuje, aby konstruovali mobilní telefony tak, aby uživatel dokázal baterii vyjmout a nahradit ji novou pomocí běžně dostupných nástrojů. Změna se týká výhradně nových zařízení uváděných na trh po tomto datu – telefony, které lidé již vlastní, zůstávají beze změny.
Nové pravidlo má prodloužit životnost elektroniky a snížit množství odpadu. Dosud výrobci baterie zalepovali nebo je upevňovali šrouby, které běžný uživatel nedokázal odstranit. Pokud baterie ztratila kapacitu, musel majitel buď navštívit autorizovaný servis, nebo si pořídit nový telefon. Od příštího roku bude stačit zakoupit náhradní baterii a vyměnit ji doma.
Výjimka pro odolné telefony s dlouhou životností
Nařízení však obsahuje důležitou výjimku. Výrobci se mohou povinnosti vyhnout, pokud jejich zařízení splňuje standard voděodolnosti IP67 a baterie zároveň vykazuje nadstandardní životnost. Konkrétně musí udržet alespoň 83 % kapacity po 500 nabíjecích cyklech a 80 % po 1000 cyklech. Tato výjimka umožňuje prémiovým značkám pokračovat v konstrukci hermeticky uzavřených telefonů, které odolávají vodě a prachu.
Očekává se, že většina výrobců špičkových modelů využije právě tuto cestu. Vysoce odolné telefony s kvalitními bateriemi tak zůstanou na trhu i po únoru 2027, zatímco levnější a střední kategorie budou muset přejít na snadno vyměnitelné baterie.
Digitální pas baterie odhalí složení i uhlíkovou stopu
Součástí nového nařízení je také zavedení digitálního pasu baterie. Každá baterie bude opatřena QR kódem, který po naskenování odhalí její chemické složení, podíl recyklovaných materiálů, výrobce a dokonce uhlíkovou stopu z výroby. Uživatelé tak získají přehled o tom, jak ekologicky byla baterie vyrobena a zda obsahuje recyklované suroviny.
Digitální pas má také usnadnit recyklaci. Firmy zabývající se zpracováním elektronického odpadu budou moci rychle identifikovat typ baterie a efektivněji ji zpracovat. Evropská unie tak chce podpořit oběhové hospodářství a snížit závislost na těžbě nových surovin.
Co změna znamená pro běžné uživatele
Pro majitele stávajících telefonů se nic nemění. Nové pravidlo se vztahuje pouze na modely, které výrobci uvedou na trh po 18. únoru 2027. Kdo si koupí telefon před tímto datem, může ho nadále používat bez jakýchkoli omezení.
Noví majitelé telefonů však získají možnost prodloužit životnost svého zařízení. Místo výměny celého přístroje kvůli vybité baterii bude stačit zakoupit náhradní článek a vyměnit ho doma. To by mělo snížit množství elektronického odpadu a ušetřit peníze spotřebitelům.
Zároveň se očekává, že výrobci budou muset zajistit dostupnost náhradních baterií po dobu několika let od uvedení modelu na trh. Evropská unie tím chce zabránit situaci, kdy by uživatelé sice mohli baterii vyměnit, ale náhradní díly by nebyly k dispozici.
Zdroje článku: techbyte.sk, e15.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková