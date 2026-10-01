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EU tvrdě rozhodla: Od 18. února 2027 čeká všechny majitele mobilních telefonů zásadní změna

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Evropská unie schválila nařízení, které od 18. února 2027 nařizuje výrobcům mobilních telefonů, aby vyráběli zařízení se snadno vyměnitelnou baterií. Změna se dotkne pouze nových modelů uváděných na trh, stávající telefony zůstávají bez omezení. Výjimku získají vysoce odolné přístroje s IP67 a dlouhou životností baterie.
EU tvrdě rozhodla: Od 18. února 2027 čeká všechny majitele mobilních telefonů zásadní změna

EU tvrdě rozhodla: Od 18. února 2027 čeká všechny majitele mobilních telefonů zásadní změna

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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