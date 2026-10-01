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Liberec je nejtransparentnějším městem v ČR, ukázal průzkum Transparentní Česko

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Nejotevřenější radnici v republice má Liberec. Vyplývá to z aktuálního srovnání 56 českých měst organizace Oživení. Město uspělo díky dobrému zpřístupňování podkladů či nakládání s majetkem. Vedení Liberce i přes prvenství plánuje další novinky pro občany.
Liberec je nejtransparentnějším městem v ČR, ukázal průzkum Transparentní Česko

Liberec je nejtransparentnějším městem v ČR, ukázal průzkum Transparentní Česko

Zdroj: Město Liberec
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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