Liberec je nejtransparentnějším městem v ČR, ukázal průzkum Transparentní Česko

V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko 2026, který pod organizaci Oživení spadá, nechal Liberec za sebou i Prahu nebo Žďár nad Sázavou. Na opačném konci žebříčku s nejnižším hodnocením naopak skončily Mladá Boleslav, Pardubice 1 a Náchod.
Cenu za nejlepší výsledek převzali včera v Praze od zástupců organizace Oživení primátor Liberce Jaroslav Zámečník a tajemník magistrátu Martin Čech.
„Slíbili jsme lidem, že se o město a jeho majetek budeme starat zodpovědně. A ocenění, které jsme obdrželi, potvrzuje, že se nám tento závazek daří naplňovat. Čím transparentnější radnice je, tím menší prostor zůstává pro korupci. Podstatné je, aby lidé mohli jednoduše zjistit, jak město rozhoduje, hospodaří a nakládá s veřejnými penězi,“ reagoval na prvenství primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Náročná metodika bez hlasování veřejnosti
Prvenství Liberce vychází z podrobné analýzy. Analytici a právníci ze spolku Oživení čerpali z veřejně dostupných informací na internetových stránkách měst i z podkladů vyžádaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Úspěch navíc navazuje na dlouhodobou snahu liberecké radnice. Tajemník magistrátu Martin Čech připomněl, že vnímá výsledek jako ocenění práce celého magistrátu a současně jako závazek do budoucna. Město podle něj v posledních deseti letech získalo například ocenění Přívětivý úřad, Vzdělaný úřad nebo Zlatý erb za městské webové stránky.
Hodnocení posuzovalo města ve čtyřech klíčových oblastech. Největší váhu měla otevřenost samosprávy, která tvořila polovinu celkového výsledku a sledovala například dostupnost podkladů pro jednání rady a zastupitelstva, důvodové zprávy či výsledky hlasování. Čtvrtinu představovalo nakládání s majetkem, tedy transparentnost dotací, prodejů a pronájmů. Hodnotily se také radniční zpravodaje a úroveň ochrany oznamovatelů, známá jako whistleblowing.
Většina českých měst selhává v poskytování informací včas
Výsledek Liberce vyniká v porovnání se zbytkem republiky. Podle organizace Oživení totiž většina českých měst občanům často neposkytuje informace v době, kdy ještě mohou ovlivnit rozhodování politiků.
„Demokracie neznamená jen možnost pravidelně volit, ale také včas zjistit, kdo, proč, jak a za kolik rozhoduje o našem městě, rozhodnutí kontrolovat a zapojit se dříve, než je vše hotové,“ vysvětluje předsedkyně organizace Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová.
Celostátní zpráva poukazuje na to, že program jednání rady zveřejňuje jen třetina měst a podklady pro radní zpřístupňuje ze všech 56 hodnocených samospráv pouze Písek. U zastupitelstev téměř 30 procent měst zveřejňuje před jednáním pouze program bez podkladů a stejný počet nedoplňuje k rozhodnutím přílohy. Jmenovité hlasování radních zveřejňuje pouze 14 měst.
Problémy se objevují i u správy majetku, kde přehled svých nemovitostí nezveřejňuje 80 procent měst a informace o neúspěšných žádostech o dotace zpřístupňuje necelá čtvrtina samospráv. Analytička Oživení Marie Krutišová navíc upozornila na vyváženost radničních zpravodajů – více než polovina redakčních rad nemá ani jednoho opozičního zastupitele. V oblasti whistleblowingu pak typické město nedosáhne ani na třetinu možných bodů.
„Množství dokumentů neznamená větší otevřenost. Zápisy nebo archivy zveřejňuje přes 90 procent měst. Jakmile ale sledujeme, zda lze z dokumentů pochopit důvody návrhu, průběh debaty a odpovědnost jednotlivých politiků, výsledky se výrazně zhoršují,“ shrnují organizátoři.
Liberec chystá další zlepšení
I přes celkové prvenství nehodlá vedení Liberce polevit. Jak zdůrazňuje primátor Liberce, radnice si uvědomuje své zbývající rezervy a upozornění hodnotitelů bere vážně. „Proto chystáme další novinky a změny, které nám postupně pomohou nabídnout občanům ještě lepší služby a přístup k informacím,“ uzavírá Jaroslav Zámečník.