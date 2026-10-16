Gandalf mohl válku se Sauronem výrazně zkrátit. Jednu chybu dělal desítky let

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Řešení Pána prstenů vypadá na první pohled až směšně jednoduše. Zavolat Gwaihira, posadit Froda na orla a během několika hodin či dnů ho dopravit k Hoře osudu. Podobná otázka se nabízí už v Hobitovi. Když orli zachránili Bilba, Thorina Pavézu a jeho družinu před skřety a vrrky, proč je prostě nedonesli až k Osamělé hoře?
Jenže právě tady Gandalf chybu pravděpodobně neudělal.
Orli nebyli Gandalfova soukromá letecká společnost
Velcí orli nebyli jeho dopravní prostředek ani služebníci. V Hobitovi družinu zachránili a dopravili ke Skalnímu brodu, dál se však nepouštěli mimo jiné kvůli lidem v nížinách, kteří je považovali za hrozbu pro svá stáda a stříleli po nich.
Ještě výmluvnější je Gwaihirova reakce při Gandalfově záchraně z Orthanku. Dává mu jasně najevo, že dokáže nést pasažéra mnoho mil, ale nebyl poslán jako nosič. Tolkien navíc v dopise číslo 210 označil orly za nebezpečný vypravěčský „stroj“, který musí používat střídmě.
Let do Mordoru by navíc zničil největší výhodu Společenstva. Sauron nepředpokládal, že se jeho nepřátelé pokusí Prsten zničit. Skupina cestující pěšky mohla zůstat skrytá. Obří orli mířící přímo k Orodruině by byli úplným opakem nenápadnosti. Mordor měl armády, lučištníky a později také Nazgûly létající na okřídlených nestvůrách.
Mnohem zajímavější otázkou je, zda orli nemohli Společenstvo přiblížit alespoň k Mordoru. Tady už Tolkien nedává tak jednoznačnou odpověď a právě proto se o této možnosti fanoušci přou dodnes.
Skutečná Gandalfova chyba trvala desítky let
Podstatně větší Gandalfův omyl ležel celou dobu v Kraji. Bilbův prsten mu nebyl úplně lhostejný. Podezření získal už po událostech Hobita, přesto trvalo dlouhá desetiletí, než získal jistotu, že Bilbo našel právě Sauronův Jeden prsten.
Část problému měla jméno Saruman. Hlava Bílé rady a největší znalec Prstenů moci ostatní přesvědčoval, že Jeden prsten dávno odnesla řeka Anduina směrem k moři. Ve skutečnosti po něm sám pátral. Gandalf mu příliš dlouho důvěřoval.
Teprve pátrání po Glumovi a studium Isildurových záznamů v Minas Tirith mu poskytly rozhodující informace. Když následně vhodil Prsten do Frodoova krbu, objevilo se písmo potvrzující jeho původ. Mezi Bilbovým nalezením Prstenu roku 2941 Třetího věku a jeho definitivním odhalením roku 3018 přitom uplynulo 77 let.
Za diskutabilní lze označit také cestu Morií. Po neúspěšném přechodu Caradhrasu Gandalf prosazoval průchod doly, zatímco Aragorn z něj měl zlé tušení. Výsledek známe. Společenstvo narazilo na Durinovu zkázu a Gandalf po souboji s balrogem zmizel v hlubinách. Zpětně šlo o katastrofální rozhodnutí, v danou chvíli však skupině mnoho bezpečnějších možností nezbývalo.
Podobně klame Hobit. Gandalfovo opuštění Thorinovy družiny před cestou Temným hvozdem působí nezodpovědně, jenže čaroděj neutíkal za pohodlnější prací. Bílá rada právě zasahovala proti Nekromantovi v Dol Gulduru. Tím Nekromantem byl Sauron.
Gandalf tedy nebyl neomylný. Tolkien z něj ale právě proto neudělal chodící řešení každého problému. Jeho největší slabinou nebylo, že zapomněl zavolat orly. Daleko nebezpečnější byla důvěra v Sarumana a roky, během kterých měl Jeden prsten přímo pod nosem, aniž znal jeho skutečnou totožnost.
Zdroj: Tolkien Gateway: Great Eagles, Tolkien Gateway: The Council of Elrond