Frýdlant hledá developera pro novou čtvrť podruhé bez úspěchu

Město Frýdlant na Liberecku muselo podruhé zrušit výběrové řízení na developera, který měl připravit novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Jediná doručená nabídka podmínky nesplnila, a zastupitelé tak nemohli investora vybrat. Co bude s rozvojem lokality dál, bude muset řešit nově zvolené zastupitelstvo.
Problém byl konkrétní a poměrně prostý. Radnice stanovila minimální kupní cenu pozemků na 12 milionů korun, přičemž náklady na územní studii ve výši přes 409 tisíc korun měly být uhrazeny zvlášť, nad rámec této částky. Uchazeč však obě položky sloučil do celkové sumy 12,1 milionu korun, takže samotná cena za pozemky fakticky dosáhla jen necelých 11,7 milionu. „Nedosáhla stanoveného minima," shrnula vedoucí majetkosprávního odboru Martina Černá.
Frýdlant, největší město Frýdlantského výběžku s přibližně 7 400 obyvateli, se do přípravy lokality pustil s jasným záměrem přilákat nové rodiny. Na ploše téměř 5,6 hektaru počítá studie s více než 80 rodinnými domy, dvojdomy a řadovými domy. Developer měl zajistit i vybudování inženýrských sítí, které by následně přešly do správy města.
Ani první soutěž nebyla úspěšná. Tehdy radnice obdržela tři nabídky, žádná z nich však nesplnila formální náležitosti, a nemohla být vůbec hodnocena. Město proto podmínky upřesnilo a vypsal nové kolo, které ale výsledek nepřineslo.
Starosta Dan Ramzer za ODS po středečním jednání zastupitelů připustil zklamání. „Mrzí mě, že se nepodařilo investora vybrat," řekl s tím, že podmínky musí platit pro všechny stejně. Věří přitom, že lokalita svůj potenciál neztratila.
Frýdlant není v podobné situaci osamocen. Český Dub na Liberecku čelil od roku 2023 srovnatelnému problému při hledání developera pro zhruba 55 domů v oblasti na Zhůrách. Po třech neúspěšných kolech soutěže se tamní radnice vydala jinou cestou a nabídla pozemky jednotlivě v elektronické aukci, přičemž infrastrukturu buduje samo město. Dražby startovaly letos 1. března a většina parcel je již prodaná, v nabídce zůstává posledních sedm pozemků.
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