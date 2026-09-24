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Benešovská knihovna po roční rekonstrukci otevřela brány čtenářům

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Benešovská městská knihovna ve středu přivítala první čtenáře po roční rekonstrukci, která stála 80 milionů korun a začala loni na jaře. Po celou dobu…
cteni-literatura-knihy-kniha-cetba

cteni-literatura-knihy-kniha-cetba

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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