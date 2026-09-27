Třísetletá památka v centru Českých Budějovic se uloží k zimnímu spánku, předtím ale proje další potřebnou opravou. Práce v okolí Samsonovy kašny začnou 1. října a potrvají zhruba tři týdny. Kromě zazimovacích rituálů dojde také na valounovou dlažbu, která je v tristním stavu.
Samsonovu kašnu čeká oprava, valouny jsou poškozené nebo chybí
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