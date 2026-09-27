Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkem
Odchytáři městské českobudějovické městské policie mají plné ruce práce. Za poslední týden řešili asi...
Paliva u jihočeských čerpacích stanic dále zdražují. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně...
Čtyřiačtyřicetiletá žena vjela dnes odpoledne u Vráže na Písecku na železniční přejezd, když tam projížděl...
Jihočeský kraj dál zeštíhluje úřad. Zaměstnanců bude podstatně méně, ale dostanou vyšší plat. Zatímco v...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →