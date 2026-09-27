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Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkem

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Na silnici mezi Strmilovem a Studenou se v neděli před polednem motorka srazila s traktorem. U nehody zasahovalo několik posádek záchranářů a pro zraněného čtyřicátníka letěl vrtulník.
Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkem

Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkem

Zdroj: ZZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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