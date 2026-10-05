František Ringo Čech: Důchod stačí jen na tramvaj

Hudebník a malíř František Ringo Čech letos v červenci oslavil třiaosmdesát let. Své dny tráví ve vlastním ateliéru a stále pravidelně maluje obrazy. K věku i stáří přistupuje velmi svérázně a s notnou dávkou černého humoru.
Ranní malování a výstavy po světě
Čech dodržuje už mnoho let velmi přísný pracovní režim. Každý den ráno vstává ve čtyři hodiny a do devíti se věnuje psaní nebo tvorbě obrazů. Nové nápady ho přepadají při vaření, sledování televize i intimních chvílích. Všechny myšlenky si musí okamžitě nakreslit tužkou. Svá díla pak často upravuje a ženským postavám na plátně pravidelně zvětšuje poprsí.
Za svůj život uspořádal desítky prodejních výstav a jeho plátna visí v soukromých sbírkách v Paříži, Berlíně, Moskvě nebo Torontu. Velkou radost mu dělá vnučka, která zdědila výtvarný talent.
Zvířecí strava a penze od státu
Starobní důchod pobírá umělec už více než patnáct let. Se státním příspěvkem ovšem příliš spokojený není. „Naštěstí na něm nejsem závislej, jinak by to byl prů*er. Důchod vám možná stačí tak na tramvaj, ne na víc,“ svěřil se před časem pro CNN Prima News.
K situaci českých seniorů navíc přidal drsnou glosu. Důchodci si podle něj chválí buvolí kostičky pro psy, protože u televize vydrží déle než obyčejné brambůrky. Sám zvířecí stravu prý ještě nezkusil. S případným vyžitím z penze by mu podle jeho slov pomohl přesun na chalupu. Aktuálně Ringo Čech randí s o 37 let mladší partnerkou.
Názory na vztahy a role dědečka
Ve volném čase se naplno věnuje vnoučatům. Vrstevníkům doporučuje trávit s rodinou co nejvíce času a předávat mladším své zkušenosti. V rozhovoru pro web České důchody prozradil, že si s dětmi rád hraje a občas jim přilepší nějakou finanční hotovostí. Společnost mu doma dělá kocour. Ringo Čech s nadsázkou tvrdí, že kočičí přízeň je vykoupená plnou miskou krmení.
Na partnerské vztahy pohlíží s obrovským odstupem. Muže zajímá podle něj hlavně fyzický kontakt, romantiku vyžadují především ženy. Za jedinou opravdovou a nezištnou považuje pouze lásku studentskou.
Fyzické neduhy a svérázná životospráva
Narozeniny nijak neoslavuje a vysoký věk bere jako nutné zlo. „Říká se, že člověk je tak starej, jak se cítí, což je ale pěkná kravina. Můžete se cítit sebelíp, ale hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trošku stabilitu, přestáváte si pamatovat,“ uvedl pro CNN Prima News.
Úspěšný den u něj začíná tím, že neupadne na schodech a nepotřebuje umělou kyčel. Svému tělu velkou péči nevěnuje. Léčí se s cukrovkou, dál pije armagnac, kouří a sladí si nápoje. V myšlenkách utíká k fantazii a má hned několik nesplnitelných přání. Rád by strávil týden na ostrově s modelkou Claudií Schifferovou nebo dal gól hlavou na londýnském stadionu Wembley.
Vyhýbání se politice a vytištěné zprávy
Dění ve společnosti bedlivě sleduje. Má za sebou osm let ve vysoké politice, dnes už toto prostředí odmítá jakkoliv komentovat a veřejným funkcím se vyhýbá. Zprávy v mobilním telefonu zásadně nečte. Všechny důležité elektronické dopisy si raději tiskne na papír a nechává je ležet na stole, aby na ně nezapomněl.
S kolegou Ivanem Mládkem se nedávno shodli na tom, že prožili velmi krásný život. Radost mu v současnosti dělá fotbalový klub Slavia. Považuje se ovšem spíše za nevrlého, nepříjemného a protivného starce, který je naštvaný na celý svět.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vlasta, ceskeduchody, cnn.iprima, cnn.iprima).