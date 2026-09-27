Fleury si po Vémolově demolici rýpl do Vosgröneho

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Fleury si po Vémolově demolici rýpl do VosgrönehoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Will Fleury před zápasem věřil Karlosi Vémolovi a ve Frankfurtu se nemýlil. Český veterán Frederica Vosgröneho ukončil na TKO a Ir si po výsledku do poraženého Němce znovu rýpl.
Will Fleury v kleci Oktagonu.
Zdroj: Oktagon
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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