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Vosgröne reaguje na první porážku kariéry. Tohle není konec, vzkázal

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Frédéric Vosgröne poprvé v profesionálním MMA prohrál. Karlos Vémola ho ve Frankfurtu ukončil ve druhém kole na TKO a německému „Neandrtálci“ vzal dosavadní neporazitelnost.
Vosgröne reaguje na první porážku kariéry. Tohle není konec, vzkázal

Vosgröne reaguje na první porážku kariéry. Tohle není konec, vzkázal

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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