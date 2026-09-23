Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklacíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací
Ceny benzinu a nafty budou v Česku během října opět podléhat regulaci. Opatření, které bude platit od 1. do...
Od ledna 2027 se důchody zvýší v rámci pravidelné valorizace, kterou schválila vláda. Základní výměra...
Finsko posílá Ukrajině další, v pořadí už čtyřiatřicátý balík vojenského materiálu a zároveň staví doma...
Domácnosti budou moci od listopadu 2026 využít nový způsob financování energeticky úsporných renovací v...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →