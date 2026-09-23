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Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací

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Dennívýzva
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Pro většinu podniků dnes nedostatek vody ještě nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ho však polovina firem vnímá jako významné riziko do budoucna.
Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací

Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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